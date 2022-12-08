民主黨促撤戶外口罩令　楊永杰倡高風險場所以外不用「安心出行」

明日（12月9日）起，已打兩針新冠疫苗的確診者和密切接觸者，隔離期縮短至5天，抵港人士快測要求亦由7天減至5天，然而一度有傳防寬口罩令等措施則沒有蹤影。



袁海文認為抵港人士黃碼限制可放寬。（資料圖片/歐家樂攝）

袁海文指限聚令、疫苗通行證未見大幫助

民主黨認為政府防寬疫情防控措施進度緩慢，對此表示失望，擔心香港經濟復甦無期。該黨醫療政策發言人袁海文表示，香港是極少數地區仍然規定居民在戶外必須戴口罩，而且有科學數據顯示在戶口感染新冠的比率相當低，認為本港有足夠條件放寬戶外口罩令。

袁海文亦指，看不到限聚令及疫苗通行證對控疫有很大幫助，如以科學為本應盡快放寬。他亦提出旅客防疫措施特別是黃碼政策，亦應同步放寬，相信不會明顯增加本港傳播風險。

楊永杰表示安心出行「掃嚟唔知為乜」。（資料圖片）

楊永杰：安心出行「掃嚟唔知為乜」又影響生意

「A4聯盟」立法會議員楊永杰則歡迎隔離期減至5日的安排，但亦注意到內地「新10條」防疫措施規定，除養老院、醫療機構、中小學等特殊場所外，其他場所不再檢查核酸檢測證明及健康碼。

楊永杰說，香港亦應該考慮逐步放寬「安心出行」應用範圍，指現時安心出行無追蹤功能，亦暫停發放感染風險通知功能，「掃嚟唔知為乜」，但措施令部份商戶人流大減，例如街市檔販反映生意大跌五成。他建議除院舍、醫療機構、學校、食肆及酒吧等高風險場所外，豁免其他處所掃碼安排。