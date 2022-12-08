確診者及密接者12.9起隔離減至5日　李夏茵：與內地放寬無關係

雖然香港近日確診數字回升至破萬宗，但政府今日（8日）宣布進一步放寬防疫措施，包括12月9日起縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間至5日，另外入境人士的快測要求亦有會縮減。不過，市民較關注的社交距離措施及口罩令則維持不變。



醫務衞生局副局長李夏茵解釋，由於逾九成的密切接觸者都在五日內確診，加上仍需要兩次快速檢測陰性才可以完成檢疫，故認為相關風險可控。她又強調，今次放寬與內地昨日放寬防疫措施沒有直接關係。



▼12月8日 每周疫情記者會▼



12月8日防疫措施變更重點：



1)取消沒有接種疫苗與已接種疫苗者確診及密切接觸的檢疫差距

2)確診者檢疫期由至少檢疫七日減至五日，惟仍需連續兩日快測陰性才可「放疫監」

3)密切接觸者檢疫期由至少七日減至五日，惟仍需連續兩日快測陰性才可「放疫監」

4)抵港人士快測的規定由每日快測至第7日減至第5日

5)社交距離措施及強制口罩令維持不變



▼12月7日 內地宣布10項新防疫措施 廣州港人冀盡早通關▼



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內地昨宣布放寬防疫措施，一般場所毋須掃健康碼及以快速抗原測試代替頻繁的核酸檢測。港府今舉行疫情記者會時亦表示，進一步放寬防疫措施，包括縮短確診者及密切接觸者的隔離檢疫時間至五日，另入境人士的快測日數亦減至五日。

現時沒有接種疫苗的確診者及密切接觸者至少檢疫十四日，完成疫苗接種者的確診者及密切接觸者則至少檢疫七日。醫務衞生局副局長李夏茵表示，港府將在明日（9日）凌晨取消接種疫苗者與已接種疫苗者的檢疫差距，一律改為確診者及密切接觸者如第四日或第五日快速抗原測試陰性，或者連續兩日快測陰性，隔離時間會由現時至的七日減至五日。

她表示，此安排同時適用於市民在12月4日或之後被列為密切接觸者或確診者，即如市民在本周日確診或被列為密切接觸者，只要今日及明日的快速抗原測試陰性，明日則可以恢復正常的生活。

至於入境措施方面，李夏茵表示，由於密切接觸者的隔離令有調整，故入境人士進行快測的要求亦會隨之放寬。抵港人士入快測的規定將由每日快測至第7日減至第5日，但抵埗當日及第二日進行核酸檢測的規定不變。至於港人較關注的社交距離措施及強制口罩令則維持不變。

▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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被問到為何香港近日確診數字回升至破萬宗仍放寬部分防疫措施，是否與內地昨日放寬防疫措施有關，李夏茵強調，今次是考慮過風險及維持精準抗疫的原則下放寬，與內地放寬防疫措施沒有直接關係。

她解釋，調整隔離期及檢疫期是基於現時的數據。參考九月至十一月的數據，有確診密切接觸者中有近93%可以在第五日內發現到，只有約5%的市民在第五日之後才發現，加上確診者及密切接觸者需要有兩次的快速抗原測試陰性才可以完成檢疫，故相信其風險極低。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮補充，相信確診者可以在第四日及第五日取得快速抗原測試陰性不多，因現時亦只有55%的確診者可以在第六日及第七日取得快速抗原測試陰性，故受惠人士相信不多。不過，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則表示，相關放寬有助醫管局釋放病床供其他病人使用。

他又指，接受隔離檢疫的密切接觸者所有生效檢疫隔離，最終約26.6%會感染，即有逾七成多檢疫者無感染，檢疫期將可縮短到五日。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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有記者再追問相關數據一直存在，為何要在等到今日才放寬，李夏茵稱，放寬任何措施要考慮一籃子因素，當中最重要是防疫屏障空間，認為現時本港的防疫屏障高，亦比三月時好，所以在現時放寬。她又相信，今次放寬不會減少市民接種疫苗的誘因，「相信因為咁而會打針嘅，之前已經打哂。」