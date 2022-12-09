狄志遠指前廳交流會撞正大會不理想　陳克勤：唔見佢成日喺會議廳

立法會下周三（14日）舉行第五次前廳交流會，但有別與過往四次安排在立法會大會前舉行，今次交流會將於下午3時半進行，與大會相撞。



新思維狄志遠認為，議員在會議廳和前廳走來走去的情況不理想，民建聯陳克勤卻相信，即使兩邊同時進行，狄志遠仍有機會在大會發言，笑稱「我都唔喺見佢成日都喺大會會議廳裏面㗎喎，我自己覺得呢個唔喺理由」。



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狄志遠問可否改期：議員要走來走去

立法會今日（9日）舉行內務委員會會議，新思維狄志遠關注前廳交流會新安排，問及下午舉行的原因及日後會否再更改，認為議員在會議廳和前廳走來走去的情況不理想。

不過，民建聯陳克勤隨即發言稱，立法會小組委員會經常時間重疊，星期三大部份議員都在立法會可以參與交流，認為今次安排合適，相信即使兩邊同時進行，議員仍有機會在大會發言，更笑稱：「狄議員話佢怕撞會，但我都唔係見佢成日都喺大會會議廳裏面㗎喎，我自己覺得呢個唔喺理由。」其後向狄志遠方向揮手示意說：「唔好意思。」

廖長江撐撞時間不妥當但「一次半次就算啦」

建制派「班長」廖長江反駁，委員會會議不會跟大會相撞，前廳交流會屬半官方會議，與大會撞時間並不妥當，加上他本身逢星期三下午有其他例會，若成常態他肯定無法參加前廳交流會，「一次半次就算啦，希望下不爲例」。

林健鋒：想不撞時間可安排周三晚上7時後或周六日

前四次的前廳交流會均安排在星期三早上、立法會大會前進行，工聯會梁子穎認為前幾次一直行之有效，議員也沒有意見，質疑今次改時間有否諮詢議員，若新安排影響工作，希望之後有改善。經民聯林健鋒則建議，想避免撞時間，可安排前廳交流會在星期六、日，或星期三晚上7點後舉行。

內務委員會主席李慧琼表示，行政機關與立法機關作出新安排前，有與立法會主席溝通，她現查悉議員意見，之後可再作商量，但今次已安排好，希望先繼續進行。