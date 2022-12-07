反修例青年重投社會　鄧炳強：數百人參與懲教署計劃　反應正面

2019年反修例事件，數百青少年被囚，有議員關注他們重投社會的情況。保安局局長鄧炳強表示，懲教署推出「沿途有『理』」計劃，從三大方向協助重建正確價值觀，反應正面。



他又稱，政府早前推出大灣區就業計劃，讓更新人士重投社會，有3間公司願意提供職位，但疫情原因至今沒有人成行。



鄧炳強出席立法會會議，回答2019年修例風波被囚人士的更新情況。（夏家朗攝）

474名涉及修例風波在囚人士參與沿途有「理」計劃

立法會選委會界別議員陳沛良提問，2019年反修例運動被捕人士的更新情況，特別關注當中的青少年學業與就業安排。

鄧炳強回應指，有1,315名涉及2019年修例風波的人士被囚，其中包括345名21歲以下的青年。懲教署推出「沿途有『理』」計劃，協助他們重建正確價值觀，截至10月31日共有677人參與，當中包括474名涉及修例風波案件的人士，佔涉及相關案件而仍然在囚人士約四分之三。據懲教人員觀察，計劃成效理想，有關人士均積極參與活動，反應正面，強化了守法意識，亦改善情緒及對過往的違法行為深感懊悔。

鄧炳強出席立法會會議，回答2019年修例風波被囚人士的更新情況。（夏家朗攝）

大灣區就業計劃3公司願提供職位 因疫情未能成行

至於21歲以下在囚青少年，鄧炳強指懲教署提供半日教育課程，協助安排參與公開考試。此外，懲教署為在囚人士設立電子學習資源與學習平台，讓他們自學，又與香港都會大學簽訂備忘錄，希望供更全面的學習支援。而職業訓練課程方面，現時有13項課程可以選讀，並會安排參與相關認證機構的考試。

而為在囚人士而設的大灣區就業計劃，鄧炳強指有3間公司願意提供職位，但疫情關係至今未能成行。對於有擔心指釋囚無法取得回鄉證，鄧炳強表示，若發生此情況，會與內地相關部門了解。