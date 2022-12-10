安達臣道冧天秤︱癌末遺孀攜兩女賣旗　稱身體不俗、盼助同路人

工業傷亡權益會今日（10日）舉行2022全港賣旗日，安達臣道冧天秤事故死者許文明的遺孀，帶同7歲女兒Serena和4歲女兒Silvia參與。許太稱，經歷過失去摯愛的徬徨無助，希望透過賣旗活動協助工權會繼續營運，幫助更多同路人，希望他們不要放棄自己。



數天內叫停捐款：希望市民捐助其他有需要的人

丈夫出事前確診末期乳癌的許太目前正接受化療，今日一早配戴「冷帽」，與兩名女兒在短短一小時內，為工權會賣出4張旗紙。她稱目前經濟狀況足夠應付生活，感激公眾早前的捐款，又透露近日身體狀況不差，間中出外運動。

許太接連遭逢巨變，意外後獲工權會支援，卻在短短幾日內就主動叫停捐款，指自己的家庭已得到許多資源，希望市民有能力的話，可捐助其他有需要的人。她早前亦撰文表達感謝工權會助她找回生活路徑，希望遇上工業意外的家庭同樣可獲及時支援。

工權會總幹事蕭倩文表示，逾2,000名義工響應參與今日的賣旗活動，所得款項將用於支援職業傷病者及殉職者遺屬，及推廣職安教育。她提到，近兩年公眾對工權會活動反應較熱烈，感恩市民對工業事故的討論度提高，冀市民關心及推動職業安全，減少悲劇發生。