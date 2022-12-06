安達臣道冧天秤｜精進建築9地盤准復工　意外地盤3天秤兩個可拆卸

今年9月7日，安達臣道精進建築地盤內一個天秤倒塌，釀成3死6傷嚴重工業意外。勞工處當時發出「暫時停工通知書」，包括涉事地盤及精進建築其餘9個地盤，並排查全港全港設有塔式起重機的建築地盤。

處方今日回覆查詢時，指涉事地盤的3個天秤，除了涉事平秤外，其餘兩個已撤銷停工，以便承建商拆卸；而精進建築其餘9個地盤亦已獲准復工。至於全港性排查工作亦已於10月中旬完成，其間未發現有塔式起重機有違規情況。



秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃．（鄭子峰攝）

勞工處表示，安達臣道建築地盤共設有三部塔式起重機，經審查後，處方分別於11月29日及12月5日撤銷其中兩部塔式起重機的「暫時停工通知書」，以便有關承建商拆卸該兩部塔式起重機。而涉及意外的塔式起重機的「暫時停工通知書」仍然生效。

此外，經審查後，勞工處已於10月下旬至11月上旬分批有序撤銷該承建商其餘9個有使用塔式起重機的建築地盤的「暫時停工通知書」。另一方面，針對全港設有塔式起重機的建築地盤的特別執法行動已於10月中旬完成，其間未發現有塔式起重機有違規情況。

安達臣道地盤天秤倒塌，涉事地盤由「精進建築」承建。（楊嘉朗攝）

勞工處又指，就監管建造業安全，除了日常巡查，勞工處會進行不同的巡查執法行動，如特別執法行動及全面和深入的突擊巡查，以遏止不安全工作情況。勞工處曾於11月進行針對新工程建築地盤和高空工作安全作業的特別執法行動，以遏止建築地盤的不安全作業。其間勞工處的職業安全主任巡查了全港1,624個建築地盤，並發出了132張「敦促改善通知書」、4張「暫時停工通知書」，以及提出77項檢控。

房屋署表示，香港房屋委員會5個涉及精進建築有限公司負責天秤操作的地盤 (包括屯門第29區（西）、葵涌麗祖路，大埔第9區，白田邨第十期及東涌第100 區)，均已獲勞工處撤銷天秤操作的「暫時停工通知書」，各地盤的天秤運作亦已恢復。房屋署會持續密切監察天秤和吊運工作，並責成承建商嚴格遵守由勞工處及建造業議會發出的工作守則和安全指引。