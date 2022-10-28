安達臣道冧天秤｜遺孀嘆追討賠償困難重重　律師：一般需時3至4年

「我一直沒哭，直到警察說要取下他的隨身物品給我，我問可不可以把戒指留在他身上？但得知遺體不能佩戴任何隨身物品，感覺好像突然斷了某種連接，我才開始流淚。」秀茂坪安達臣道的天秤工業意外裡，死者遺屬許文明太太憶述，事發當天她如常在家中教大女兒做功課，突然接到來電告知丈夫死訊，立刻飛奔到聯合醫院確認消息，無果，輾轉抵達涉事地盤，始知丈夫難逃一劫。絕望與不甘心，殺許太一個措手不及。唯一連繫兩人的結婚戒指，也要從遺體上取下來，要她接受丈夫離逝的事實。



2022年9月7日，安達臣道地盤一個操作中的天秤，疑因基座焊接問題突然倒塌，擊中地盤內多個貨櫃，壓斃三名工人。工傷家屬頓時痛失摯親，面對悲慟，剩下的，只有追討賠償及問責的漫長折磨與無奈。

41歲電工許文明，是安達臣道地盤意外其中一名身亡工友。事發時，一個重65噸天秤突然倒塌，間接擊中多位工人。許文明頭顱骨折，當場證實死亡。許文明的太太（下稱許太）年僅42歲，自此與丈夫天人相隔：「看到遺體的那一刻，（丈夫的）姐姐和爸爸激動難過的去抱住遺體，我只是站在原地，呆愣一段時間後問警察，我現在應該做什麼，能做什麼。」

許太憶好丈夫暖心事 另有去年喪夫遺孀至今仍未獲交代（點圖了解更多）：

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比起隱瞞丈夫離世的事實，許太選擇直接告訴兩個分別4歲與7歲的女兒噩耗。事發當天，許太便告訴女兒，她們的父親因意外離世，不會再回來，甚至給她們看當天的新聞和父親躺在地上的照片。女兒們起初很傷心，渴望他回家。後來她們的情緒平復，開始接受父親只是換了一種方式陪伴她們。在事發後第五日早上，小女兒告訴許太，她發了一個一家人出外遊玩、「有爸爸」的夢。她形容丈夫是一位盡責的爸爸，每逢假日就會陪女兒出去玩，或待在家中維修水喉、修補天花等。

承諾共偕一輩子 共患難八年今天人相隔

一家人攜手經歷許太產後抑鬱、許文明母親離世和疫情等難關，然而，許太在今年8月中證實患上乳癌。不足半個月，癌細胞已轉移至肺部：「告訴他（丈夫）結果的時候我還是哭了，我們抱著彼此哭了一段時間，之後他有點用力的緊緊抱我，我告訴他：『沒事。』」隔日，兩人生活如常，許太也與丈夫約定要由丈夫為自己剃頭。許太認為，作為夫妻，兩人不曾在感情上虧欠對方，面對接踵而來的難題仍願互相扶持。

夫婦倆非常恩愛，丈夫每早上班前，許太都與他相擁；每天中午便收到他傳來「吃飯了」的訊息。在結婚八年期間，丈夫從沒脫下結婚戒指。她和丈夫沒有刻骨銘心的經歷，因蜜月旅行後懷孕而沒舉辦婚禮、沒拍攝婚紗照，不曾擁有夫妻的儀式感：「但是從簽字到交換戒指的時刻，是目前為止我人生中感覺最幸福的時刻。」

八年後，因倒下的天坪，兩人的幸福時光告一段落。許太失去丈夫，迎來追討賠償和問責的漫長過程。意外後，許氏一家的不幸遭遇引起社會高度關注，勞工及福利局局長孫玉菡亦承諾徹查意外起因，並追討相關人士的法律責任。關注之大，令許太在發出接收公眾捐款的消息兩日後，便決定停收捐款。原因是當她看到有少如50元的捐款，她擔心有些捐款者生活也很艱難，感到過意不去。在問責路上，有待政府公佈意外調查報告，方可開始追究，許太需等待多久，目前屬未知之數。

承辦商屢違規 罰則應提高

根據勞工處紀錄，是次意外涉事承辦商精進建築有限公司（下稱精進建築），過去兩年曾七次違反《工廠及工業經營條例》被定罪，其中一宗較嚴重的意外於2020年九龍灣一個地盤發生，一名釘板工人工作期間觸電身亡，精進建築被罰款共13萬。現時，就著安達臣道地盤意外的刑責，勞工處仍在蒐集證據，暫未知精進建築會否再被檢控。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對於同一承辦商多次釀成工業意外，感到憤怒和無奈，她指《職業安全及健康條例》（下稱職安健條例）為人詬病多年，違例者最高被罰款50萬、監禁一年。然而，根據立法會人力事務委員會文件，過去有僱主被判處緩刑，卻沒有僱主被判即時入獄。唯一一宗因違反職安健條例，被判即時入獄兩星期的人士僅屬僱員。她感嘆在罰則面前，活生生的人命顯得微不足道：「假設我投放資源做安全（措施）要300萬，原來我不做，奪去一條人命也是賠50萬，為什麼我不給50萬？何況現在是幾萬元而已。」她建議設立「過冷河」時期，在時期內禁止重犯承辦商投標工程項目，再提高罰款金額，達至雙管齊下，增加阻嚇力。

工人安全措施不足 九個月仍未交代

建造業工業意外頻生，翻查勞工處數據，建造業在2021年錄得3109宗職業傷亡個案，每千名工人，便有29.5人受傷或死亡。然而，眾多致命個案中，並非每一位遺屬都獲得社會高度關注及支援。

2021年12月22日，34歲工友樊柱樑於赤鱲角地盤的污水井工作時，與另一位工友疑吸入沼氣昏迷，送院後證實不治。事發至今9個月，33歲的樊柱樑太太仍未得到丈夫所屬公司（榮興建築有限公司）交代事發原因。她透露事發數天後，公司代表曾約她和其他家屬會面。惟面對家屬對工人只佩戴外科口罩入井、缺乏救生繩等質疑，公司代表默不作聲，只交代已交由警察調查。對於如斯回應，樊太感到十分憤怒，更要求公司公開道歉。但無論道歉，還是交代安全措施上的責任，公司均拒絕回應。

樊氏夫婦當時育有兩個分別1歲及3歲的兒子。樊太指丈夫為了賺錢養家，一個月只放兩天假，有時由早上8時加班至晚上11時，甚至連續上三更、共工作三十小時，中間只有數小時休息時間，平日陪伴孩子的時間不多。她曾經問丈夫工作是否危險，但丈夫表示雖然危險，惟為養育兒子只能繼續做。

樊太質疑，丈夫有獲勞工處處長根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》第4（1）款認可，擁有在密閉空間工作的資歷，理應知道須佩戴的防護裝備和安全守則。雖然樊沒佩戴合適防護裝備，要為意外負上一定的責任，但樊太認為，「（公司安全檢測人員）都要做多一步，確保員工做好安全措施才下去」。加上當時共有兩人入井，兩人都沒有做足安全措施，故她質疑公司是否做好安全檢測。

案件將於10月下旬審，公司被控十項控罪，包括沒有處理密閉空間內危及工人的危險、沒有確保個人防護設備的使用，及沒有遵從密閉空間的危險評估報告等。在法庭判決之前，樊太認為公司不會承認責任，她堅持：「一日未裁判，一日都得不到我想要的東西。」

待法庭還丈夫清白 遺屬難以釋懷

自9月23日接到上庭審訊的通知後，樊太再次出現失眠症狀，晚上每隔兩、三小時便會醒來一次，導致她白天不自覺睡著，然後又驚醒。

樊太平常還會不斷回想意外當天的情景：丈夫戴著外科口罩，被污水浸到黑黑灰灰的，平日佩戴的眼鏡也消失。「有十幾條控罪，公司會不會不承認，不認，官司會不會再審，會不會要處理很久？」說到這裡，樊太不禁啜泣，「我經常想如果當初做足安全措施，如果有戴保護設備、有救生繩扯他上來，我先生就可以沒事？」

僱主「走法律罅」 追討賠償困難重重

長期為工友處理工業意外索償的律師林洋鋐指，家屬若要向涉事單位追討民事索償，一般需時3至4年，過程包括獲取剖驗報告、調解、初審、排期聆訊等，每個步驟均須花費數月，而大部份原告人都會在排期聆訊前接受和解。

香港設有《僱員補償條例》（下稱《條例》），只要工友在工作期間受傷、因意外或患「指定職業病」致死，僱主便須履行《條例》下的補償責任，一般而言，工傷工友向僱主索償的難度並不高。然而，林洋鋐強調《條例》建基於僱傭關係，曾有僱主以「假自僱」方式，通過合約令僱員承認自僱身份，僱主便不必承擔工傷的責任。

此外，林也曾遇僱主沒為僱員買勞工保險的個案，一旦僱員發生意外，僱主破產沒錢賠償，僱員就可向僱員補償援助基金管理局求助。但林形容此途徑的審批時間長，過程亦面對諸多刁難。「會和你打官司、每句話都針對你：你傷勢真的那麼嚴重？你真的要那麼多時間休養？而且找最頂尖的法律團隊，其實省下來的律師費，足夠賠償給工友。」

補償範圍涵蓋不足 難支援遺屬生活

除法律漏洞外，《條例》的補償範圍並非涵蓋所有工傷個案。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，有部分個案難以界定是否屬於工傷，包括中暑和患有個人疾病。而政府現時「一刀切」，只要工友本來患病，死因便會被歸納與工作無直接關係，家屬不會取得補償。

蕭倩文舉例指2018年6月一名機場雜工工作期間中暑暈倒，搶救三日後不治，醫生形容該工友的內臟像被「淥熟」，體溫高達攝氏42度，死亡報告也指出死因與高溫有關。不過由於該工友是長期病患者，僱主不承認死因與工作有關，工友太太唯有開展法律程序，但至今仍沒進展。蕭指，醫生及勞工處也認為中暑是致死主因，「太太很崩潰，她接受不了、不甘心。」即使工友家屬能獲得補償，蕭倩文批評現時補償金額對工友保障不足。

蕭指不少身故工友很年輕，孩子還沒有出生或者很年幼，按例賠償不夠讓遺屬養育孩子長大成人，故根本不能全面保障家屬權益。樊太一家按《條例》所得的死亡補償額為220萬，即丈夫的84個月收入，其中100萬須待兒子成年才可獲取。但樊氏最年幼的兒子尚未入讀幼稚園，補償只能短暫應付生活。她憂慮未來讀書的支出只會越來越多，惟有見步行步。

盼盡快提高罰則

勞工界立法會議員周小松曾在立法會《2022年職業安全及職業健康法例 (雜項修訂) 條例草案》委員會上指出，違反職安健條例而被定罪者，重犯者多達三成。政府已超過20年沒有檢討職安健條例，他建議政府修例時，規定法庭參考涉事公司的定罪紀錄作量刑準則，重罰重犯者。

現時，立法會已進行第三次職安健條例修訂會議，擬將可公訴罪行的最高罰款升至1000萬及監禁最多兩年。周小松表示雖政府多次調低修訂金額，但1000萬的最高罰款額仍比現行法例高出20倍，提供清晰的罰則指引。他期望條例能盡快通過，以提示法庭應嚴厲收緊判罰金額的準則。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：工傷頻仍 工友命如草芥？】