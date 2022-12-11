棕地｜多層現代產業工廈三成樓面 須交政府租予棕地經營者

政府推動在新界興建多層現代產業大樓，明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標，發展局副局長林智文指，初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主。



林智文又指，政府將要求發展大樓的企業，把不少於三成樓面面積交予政府，再以相若棕地市場租金的水平，租予受影響棕地經營者，初步為期約5至10年，協助他們以更高效的用地方式營運並進行升級轉型。



林智文表示，為發展多層現代產業大樓，政府明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標（發展局網頁）

林智文指出，充足的可發展土地供應是提升香港經濟和產業發展的關鍵，在新界開發土地時，亦會透過全面規劃，在集中發展的效益考慮下，為產業提供充足的土地作長遠發展。以北部都會區為例，截至目前已在洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區預留了72公頃土地作工業及物流用途，當中大部分、約69公頃會用作發展多層現代產業大樓，支援不同的工業用途，包括物流及港口後勤、車輛維修及保養、製造「組裝合成」組件、現代製造業等。

首批五幅用地明年陸續招標

他又指，首批推出的多層現代產業大樓用地，有兩幅位於洪水橋／厦村新發展區，分別佔地約5.3公頃和2.7公頃，及三幅鄰近元朗工業邨，各佔地1.0至1.4公頃。

林智文表示，政府明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標，考慮到政府委託的顧問進行的市場調查結果顯示，當局初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓。政府將要求發展大樓的企業，把不少於三成樓面面積交予政府，供政府透過代理機構，以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地經營者，初步為期約5至10年，協助他們以更高效的用地方式營運並進行升級轉型。

建造業界支持建議

政府期望首批多層大樓最早可於2027/28年落成。林智文指，香港建造業一直是棕地上其中一類主要營運者，在棕地上存放建築物料、設備、機械及車輛，他引述香港建造商會第一副會長李恒頴稱，商會對發展多層現代產業大樓表示歡迎，希望多層大樓能符合行業營運所需的建築要求，如樓宇的負重、足夠車輛斜道等。

香港汽車商會會長劉家輝表示，商會一直在港尋求更多空間予其會員發展相關業務，例如大型陳列室、售後服務中心、供沒有車輛牌照汽車停放的停車場等，因此商會樂見及歡迎政府發展多層現代產業大樓，並對計劃予以支持。