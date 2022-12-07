未來四年收棕地200公頃　政府明年公布重置地清單：可轉移到農地

自由黨航運交通界立法會議員易志明今日（7日）在立法會大會上，提出有關棕地作業重置的口頭質詢，要求政府交代收回棕地進度，以及有否協助受影響經營者覓地重置。發展局局長甯漢豪表示，過去數年，政府已為發展項目收回及清理約30公頃棕地，涉及約400個受影響經營者，當中約120個屬於倉庫、貯物或物流業；約110個為一般工場；70個屬建造業相關；約40個為車輛維修或相關行業，其餘包括回收及停車場。



甯漢豪說，由現時至2026年，政府將陸續收回及清理200公頃棕地，並根據政策為受影響經營者提供金錢補償。



幾年來收回清理30公頃棕地 影響約400經營者

甯漢豪續指，除了金錢補償外，地政總署會盡早接觸經營者，說明更具體遷出日期，並根據經營者意向提供協助。她說，發展局會加強協調各部門，向覓地重置者提供規劃及地政諮詢服務，自2019年7月至今年11月底，當局已協助21個經營者就重置土地取得規劃許可。她預計明年第一季可向經營者提供作業清單，當局會向有意重置者提供協助。

她又指，當局將物色更多合適政府土地，供作業者參與短期租約投標。她稱，政府推動多層現代產業大廈發展，要求發展大廈的企業將部分樓面交給政府，再以相若棕地市價租金租予棕地作業者。

明年完成綠地檢討 已將有道路連接的拿來建屋

民建聯劉國勳指，現時全港有16,000公頃的綠化地，只需要釋放其中一成用地，便足以安置現時佔地1,600公頃的棕地作業，問及政府會否考慮開拓綠化地。甯漢豪說，16,000公頃綠化地中，有一半位於偏遠地區、地勢陡峭，難以開發，有200多公頃將發展房屋。至於其餘的綠化地，政府正檢視其發展潛力，明年會完成相關工作。她提到，政府過去數輪綠化地檢討中，已將附近有道路連接的綠化地拿出來作房屋發展。

她指出，新界有逾4,000公頃土地規劃為農業地帶，當中復耕潛力較低、地勢平坦的土地，有潛力發展為多層產業大廈、或供棕地露天作業者轉移之用。