棕地｜元朗、洪水橋多層工廈料2027年落成　被收地車房冀無縫交接

北部都會區未來將大興土木，發展局鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗工業邨（現稱元朗創新園）五幅用地，擬用作支援物流及車輛維修業，並以相若於棕地市場價格的優惠租金租予棕地作業者。

面臨收地的棕地工作者、捷興車房負責人陳鋆霖今日（18日）指，其車房土地將交2025年收回，惟據發展局指多層工廈最快2027年落成，認為該兩年時間落差令其難以受惠，須自行另覓新址。

立法會議員劉國勳亦指未來兩年有約400公頃土地要收回，大部份屬棕地，批評2027年才推出多層工廈屬遠水不能救近火。



港府擬於洪水橋／厦村新發展區兩幅用地，興建多層工廈，初步傾向預留作物流及／或車輛維修保 養用途。（資料圖片／鄭子峰攝）

位於屯門新慶村、正面臨被收地起工屋的棕地作業者、捷興車房負責人陳鋆霖在電台節目表示，曾向發展局副局長林智文了解，得悉多層工廈將於2027年建成，惟車房土地會在2025年收回，兩年「空窗期」他難以接納：「兩年停業對公司無著數，相信無法搬入多層工廈。」

他稱向局方提出最好有「無縫交接」方案，惟政府無有關計劃：「叫我哋自己搵地。」他指因行業所限不能選遠離民居的地方，惟檢視過屯門、洪水橋一帶，近民居的作業地基本已被政府收回，「搵地相當難……（多層大廈落成）講就2027年，應該會再遲多兩三年，機械、車無理由等，租金開支又大，要搵第二度做住，我搬得一次就唔會搬第二次。」

擬議興建多層工廈的士地選址曝光，港府鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗合共五幅用地，擬用作支援物流及車輛維修業。(發展局提交立法會文件)

擬議興建多層工廈的士地選址曝光，港府鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗合共五幅用地，擬用作支援物流及車輛維修業。(發展局提交立法會文件)

民建聯立法會議員劉國勳則指未來兩年將收回約400公頃土地，大部份屬棕地，未必能等到2027年搬入多層大廈，形容是「遠水未必夠到近火」，建議政府主動介入並提出中間過渡安排。劉認為多層大廈需求屬「僧多粥少」，若首五幅土地反應理想，應考慮區內逾70公頃的物流、港口後勤用地等，興建多幾十幅多層大廈用地。

他亦提到不少棕地作業者或有大型建築機械，或是水泥廠等等，難以輕易搬遷，政府興建時應考慮樓底面積及樓層負載能力，亦應協助搬入的公司進行產業升級。