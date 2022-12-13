李家超：明起停掃安心出行、取消黃碼　食肆等保留疫苗通

行政會議舉行前，特首李家超今日（13日）按慣例召開記者會。李家超宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，另外會取消黃碼安排，包括入境人士在內的所有市民，只有確診時會轉為紅碼，其餘時間維持藍碼。他稱新改動考慮了數據及風險，目前輸入個案風險比社區感染風險更低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險，醫務衞生局局長盧寵茂今日下午將交代詳情。



【10:40】被問到新公布的防疫政策調整當中，未有全面取消疫苗通行證，是否涉及官員的「心理關口」，李家超強調，政府推出政策是按香港實際情況，考慮數據及風險，以科學為本而調整措施。他又指，今次決定是經醫衞局提交報告，考慮及評估數據後，再由局方提出有關建議。

至於何時與內地通關，李家超表示，當局的目標是以最快速度推進正常通關，但要按實際情況推進。他強調支持內地防疫措施，期望可以達到預期效果，達致有利安排：「任何可以做到嘅措施都會最快向大家公布」。

李家超。（盧翊銘攝）

【10:50】李家超說，抗疫措施都是基於實際數字和風險評估，他非常關注通關事宜，會盡一切努力推進，明白市民都希望盡快減少限制，當局會密切留意數據，希望社會和經濟活動盡快恢復。

至於Google拒絕在顯示「香港國歌」搜尋結果時，將「中國國歌」置頂，李家超表示，國歌代表一個國家和國家尊嚴，確保國歌正確播放是對國家和人民的尊重，相信這是普遍原則，當局會再檢視還有甚麼可以做，留意到Google同意根據歐洲法院的裁決，刪除與個人隱私相關數據，指這是一家公司是否負責任地行事的問題，政府會再次發信給Google。

李家超。（盧翊銘攝）

【10:56】被問到農曆新年前會否機會放寬與內地通關的安排，李家超稱，特區政府非常積極推動，內地政府亦非常重視，如能推出優化措施，兩地政府也會積極考慮，強調兩方政府聽到通關的需求，會審視數據及風險作推進。

對於Google拒將國歌置頂，李家超說，Google技術上可做到，例如付費買廣告可將內容置頂，亦有方法移除不正確資料以及兒童色情刊物等。他提到，Google亦曾遵守歐洲法庭的規定，移除不正確的個人資料。他強調，國歌是莊重的事情，任何國家的國歌除了代表法律地位外，代表着國家及民族尊嚴和感情，是大是大非及道德問題，任何負責任的機構也必須要處理，特區政府會繼續與Google交涉。