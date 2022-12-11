通關｜李家超稱跨境司機將點對點提交貨物　醫衞局研調整防疫限制

內地早前宣布「新十條」放寬防疫措施，行政長官李家超今日（11日）會見傳媒時透露，已與廣東省政府及深圳市政府達共識，放寬兩地物流限制，跨境司機可以回復「點對點」提取貨物，運輸及物流局正跟內地商討，期望1至2日內可以落實執行。



就中港免檢疫通關安排，李家超強調一直跟進，本港會配合內地按步就班，減少通關限制；至於何時放寬「安心出行」等限制，他指醫務衞生局會審視風險及數據，就現行措施作出「適當調校」。



李家超表示，現時跨境司機過關後不能直接提貨及交貨，港府已與廣東省政府及深圳市政府達到原則上共識，將會盡快放寬限制，跨境司機毋須任何接駁，可以直接「點對點」提取貨物，當中沒有限額，只須過關前作出申報，他已委派運輸及物流局今日即時親身與深圳商討，期望1至2日內可以落實執行。

行政長官李家超。（資料圖片）

本港需配合內地 以按步就班減少通關限制

就有消息指中港或於春節前免檢疫通關，李家超表示，已不時向內地領導探討推進工作，在內地「新十條」下，相信內地需要務實進行，管控措施會按風險及負荷能力落實，希望本港能全面配合果，從而有空間按步就班，減少通關限制，加大人民通關限額。

被問到本港會否放寬防疫安排，李家超表示，已跟醫務衞生局商討，全面檢視現行措施作出適當調較，當局會盡快交報告。他強調，本港目標是按風險精準抗疫，會盡量將限制減少，檢視上會留意風險及數據新趨勢，重申政府一直有恒常檢視，限制措施只餘下「安心出行」及「疫苗通」等。