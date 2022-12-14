行會通過額外輸入3000名護理員 料明年第二季推出

行政長官會同行政會議通過，推出院舍輸入護理員特別計劃，包括額外輸入約3000名護理員、各類型院舍均可申請輸入護理員，當局期望明年第二季可推出特別計劃。



勞工及福利局發言人表示，額外輸入約3000名護理員，計及現時全港有約4000名輸入護理員，輸入配額上限為7000人。而業界未來3年額外需要至少約4500名護理員，即使新的特別計劃的配額全數獲批，預計仍有最少1500個空缺須由本地求職者填補。若計及行業擴充和現職護理員自然流失等因素，相信本地求職者的就業空缺會更多。



發言人說，各類型院舍均可申請輸入護理員。私營院舍及自負盈虧院舍，每聘用一名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員；而津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員。

而院舍提交申請時，須證明已經通過社會福利署署長指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺。本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金，不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數。

發言人說，成功經特別計劃輸入護理員的院舍須繳付僱員再培訓徵款，繳付方式與「補充勞工計劃」的安排一致；及院舍必須與輸入護理員簽訂指明的標準僱傭合約，內容與現時「補充勞工計劃」下的標準僱傭合約大致相同。

政府會成立由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批院舍提交的申請。社署署長會在考慮小組提供的意見後，就每宗申請作出決定。政府會就特別計劃的實施安排，諮詢勞工顧問委員會及院舍業界，並會在敲定特別計劃的實施和運作細節時，適當考慮收集的意見。