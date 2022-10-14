安老院舍條例將修訂　業界請人難憂500院舍遭淘汰　倡設培訓機制

第五波疫情下安老院舍淪陷，而包括有「一院一護士」要求的《安老院條例（第459章）及《安老院規例》（第459A章）將於立法會恢復二讀辯論。香港安老服務協會今日（14日）舉行聚焦論壇，安老事務委員會委員李輝表示，若條例實施，業界將需額外增加人手，「一院一護士」即需多500名護士人手，加上照顧員亦欠缺20%，新例下需額外增加700人：「𠵱家搵5個都艱難，唔好講500個。」



李輝擔心屆時「法例變為一個空談，係實施唔到」，希望條例實施尚未正式修訂前，有空間要作調適。社福界立法會議員狄志遠提出三方面建議。第一，希望政府成立「安老院舍支援基金」支援提供優質服務的院舍；第二，希望政府提供場地，並容許小型院舍「大家夾埋一齊」營運；第三，希望政府提供專門為院舍服務人力作培訓的職業階梯。



香港安老服務協會今日（14日）舉行「安老院條例修訂地區聚焦論壇」。（黃煦緻攝）

安老事務委員會委員李輝認同立法 惟要讓業界有空間調適

李輝在論壇上表示：「我哋唔係話奢望佢（條例）唔通過，我哋知道無可能，但係喺通過呢個條例嘅時候，我哋點可以令業界嘅生存空間，我哋嘅人手點作出一啲調適。」她強調業界認同立法，但修例前業界要有空間要作調適。

她又指，因為條例規定，60人以上的院舍需「一院一護士」，即業界需額外增加500名護士。加上照顧員在疫情未起之前已久缺20%人手，「嗰度差唔多成萬人」，修例後又要增加700人。「一旦法例（實施），特別係一院一護士，（人手）又無乜供應，擔心法例變為一個空談，係實施唔到。」

安老事務委員會委員李輝（中）表示，若條例實施，業界將需額外增加人手，尤其是條例要求「一院一護士」即需要多500名護士。（黃煦緻攝）

促建立安老業培訓機制及護老專業標準

香港安老服務協會第一副主席邱婕兒表示，移民潮下大量醫護人員流失， 院舍聘請條件又遠不及醫院，希望建立有機制的安老業培訓及護老專業標準，讓醫院與院舍人手能有清晰劃分。

修例後料有500老人院被淘汰 減5000個宿位

狄志遠表示，修例後將有約4000至5000個宿位被淘汰，即淘汰約500間老人院，認為此舉不公道：「（修例後）地方大咗，人手多咗，成本多咗，邊個負責？咪（營運者）、老人家同佢家人負責。」

社福界立法會議員狄志遠（中）提出三方面建議。（黃煦緻攝）

因此，狄提出三方面建議。第一，政府成立「安老院舍支援基金」，支援提供優質服務質素的院舍。以從前政府資助私營幼稚園為例， 表示只要合標準服務質素的院舍，就能得到一筆過資助，相信政府有能力做到。

第二，希望政府提供場地，並容許小型院舍「大家夾埋一齊」營運，減少淘汰大量宿位。

第三，希望政府提供專門為院舍服務人力作培訓的職業階梯。他指出，現時「護士學嘅嘢用喺老人院得幾招，用唔晒，咁你訓練咁高級嘅人但又用唔到咁多，有無價值？」希望藉完善的職業階梯，吸引更多年輕人入行。