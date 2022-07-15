蔡若蓮訪問｜普教中學普通話效率最高　學校師生條件許可應推行

新任教育局新任局長蔡若蓮，過往曾任該局語文教學支援組負責人、教聯會副主席等，五年前上任教育局副局長時，因曾積極推動「普教中（普通話教中文）」及國教教育等受到爭議。

多年耕耘「坐正」局長，蔡若蓮回應會否推「普教中」時，稱兩文三語是香港學生優勢，學校應提供機會予學生學好普通話，「唔好叫家長撳荷包」，並稱「普教中」是學好普通話最節省時間的方法，若學生及教師條件、學校語言環境許可，可考慮實行「普教中」，但強調「普教中」屬長遠目標及學校選擇，教育局無計劃「一刀切」要求全港學校推行「普教中」。



如果一啲學生及教師條件許可，學校語言環境許可，點解唔用啲最慳嘅方法？唔使整兩科學同一種語言，慳返一科幾好，整一科普通話學「BPMF（普通話聲母）」、「Ni Hao Ma（你好嗎）、Wo Hao Ma（我好嗎）」咁，好浪費時間。 教育局局長蔡若蓮

指學校需提供學普通話機會：唔好叫家長撳荷包

蔡若蓮過去被學生組織等視為「普教中」推手，她任職教育局語文教學支援組負責人時，該組曾於2013年刊登文章，指「廣東話（一種不是法定語言方言）」，而內地學者宋欣橋亦在其2007年出版著作《香港普通話測試研究與發展》中，提及蔡曾在中大講座曾提到要「建立校園推普機制，全體教師掌握普通話」。

升任局長後，蔡若蓮再回應「普教中」事宜，重申兩文三語是香港學生的優勢，面對未來大灣區交流愈來愈多，從小提供學習普通話機會十分重要，故學校應提供學生學習普通話的機會，「唔好叫家長撳荷包（在外間上收費課程）。」她表示，如同英文科用英語教一樣，用普通話教中文是最節省時間學習普通話的做法，讓學生在應用中學習，她認為若學生、教師條件許可，學校語言環境許可，可推位「普教中」，但學校條件未許可，獨立成普通話科亦能讓學生掌握語文能力。

反駁「普教中」扼殺廣東話 但不會一刀切推行

她又反駁有人質疑「普教中」扼殺廣東話的說法，並稱推行「普教中」不會令學生學不好廣東話，因並非所有科目均用普通話教學，反而一些國際學校只用英文及普通話教學才可能令學生不懂廣東話，本地學校主要語境仍是廣東話，認為家長不必須擔心。她強調「普教中」只是長遠目標，不會「一刀切」要求所有學校實行。

國民教育無必要單獨立成科

至於國民教育會否單獨成科，蔡若蓮指國民教育需要多重進路互相配合，除知識層面外，更重要是培育態度及價值觀，現時無迫切需要抽出來讀，單獨成科反而會令學生學習流於表面，「無呢個需要！」她稱已有整全國家安全教育的框架，亦成立專責小組結合課程作整體規劃，會透過比賽及學習表現檢視教學成效，目前進展良好。

習近平講話與港息息相關 教師必須有所了解

被問學生未來是否需要學習「習（習近平）思想」，她認為無需學習，又稱國家主席習近平七一訪港的重要講話，與香港息息相關，是對一國兩制的總結及回應，並非「高大虛」的思想，而是闡述香港未來發展。她稱公民及社會發展科也提到一國兩制下的香港，其講話是「好好的材料」，教師必須有所了解，「唔會話唔講。」

教育局。（資料圖片）

副局人選未敲定 冀對方熟悉教育、有政府工作經驗

上任逾半月，副局長人選仍未敲定。蔡若蓮說，仍在積極物色人選，希望對方是一個熟悉教育、對政府工作有一定經驗的人才，並稱希望能盡快找到。