01獨家｜疑禁粵語直播　抖音客服：建議講普通話，否則或被封禁

中國最大的短影片平台抖音近日疑似對粵語「下手」，許多用戶因在直播時講粵語或唱廣東歌，導致帳號直接被封禁。《香港01》為此致電抖音客戶服務熱線，獲回應指，主播直播時應多使用普通話，若長時間使用粵語不進行整改，或有機會面臨被封的風險。



抖音方面表示，主播可以正常使用粵語直播，平台並不會因此直接地作出「很嚴重的處罰」，不過平台目前對多語言識別能力有限，所以更建議在直播過程中多使用普通話，以便全國不同地區觀眾更好地了解直播內容。

被問及「多語言識別能力有限」是否可以認為是針對涉及粵語的粗口或敏感話題，抖音並未直接回應，只是強調「一些觀眾可能聽不太懂（粵語）」，因此主播在長時間使用粵語直播的情況下，可能收到平台發出的建議使用普通話的提示。

而若收到上述提示後，主播未進行整改仍以粵語直播，則可能會「違反直播行為規範」，面臨被封禁的風險。

抖音提醒，開啟「同城設置」這一選項後，就有更大概率被本地觀眾收看，惟即使主播與觀眾雙方都是粵語使用者，平台仍會建議「盡可能使用普通話」。（視覺中國）

對於是否會將粵語直播推送給更多廣東省內用戶，抖音提醒，開啟「同城設置」這一選項後，就有更大概率被本地觀眾收看，惟即使主播與觀眾雙方都是粵語使用者，平台仍會建議「盡可能使用普通話」。

值得注意的是，關於粵語直播被封禁的爭議早在2020年就曾出現，但當時抖音疑似快速升級系統，有粵語主播在親自測試後表示訴求已被解決。

此外，根據相關統計數據顯示，廣東省的抖音用戶佔比為全國最高，而在面對今次「打壓」之下，不少粵語網紅都拍片怒斥抖音「荒謬」，大量廣東用戶亦紛紛表示會卸載、抵制抖音：「廣東可以沒有抖音，但不能沒有粵語！」