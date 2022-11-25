港區人大選舉︱徐莉報名獲118人提名　68歲雷添良取表謀連任

九龍社團聯會理事長徐莉今早（25日）遞表參選全國人大代表，獲得不競逐連任的全國人大常委譚耀宗、以及行政會議召集人葉劉淑儀等118名選委提名。她稱未曾與中聯辦聯絡，只代表九龍社團聯會出選，希望成為橋樑，把國家政策傳遞到香港。



現年68歲的證監會主席雷添良則到場領取表格，準備爭取連任，但他說工作繁忙，無意爭取成為常委。他認為現時正值關鍵時刻，特區及國家的未來發展值得關注，自己來自金融業界，希望可以發揮橋樑作用，又指正積極爭取選委提名，希望下星期初報名。



雷添良：人大選舉無硬性規定「七上八下」

昨日（24日）取參選表格的徐莉，時隔一天交表報名，她感謝不少選委好友主動聯絡，令自己短短兩天取得大量提名。被問到有否收到中聯辦祝福，她則稱參選只是代表九龍社團聯會，希望將國家政策傳遞到香港，更好服務市民，自己未曾與中聯辦聯絡。港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷，以及全國政協經濟委員會副主任容永祺陪同徐莉報名。二人認識徐莉十多年，均相信若果徐莉成功當選，定能做好聯繫中央和香港的橋樑角色。

雷添良現年68歲，按照內地官場「七上八下」規定，理應退下火線，但他指據了解，人大代表並無「七上八下」的硬性規定，今年繼續參選希望好好利用崗位，繼續跟進「一國兩制」下，金融及專業界在大灣區的未來發展。

港區人大選舉報名期本月30日截止。（高諾恆攝）

范駿華、陳振彬、吳永嘉、陳帆等取參選表格

前全國人大常委范徐麗泰兒子范駿華、九龍社團聯會會長陳振彬、立法會議員吳永嘉今早（25日）也先後親身到登記處領取參選表格。前運輸及房屋局局長陳帆的政治助理符傳富昨日（24日）為陳取登記表；批發及零售界的林至頴、前政府資訊總監楊德斌、中小企業界選委沈慧林、全國政協黃英豪、現任港區人大代表林順潮及陳曼琪，也已親身或派人領取表格。