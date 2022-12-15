港區人大選舉｜當選人資格待審查 楊振武籲秉承愛國愛港精神

第十四屆港區人大代表選舉圓滿結束，選出36名當選人，他們要經過資格審查委員會審核，再向全國人大常委會提交報告，經確認後，再公布正式代表名單，明年兩會舉行期間正式履任。專程來港列席會議的全國人大常委會秘書長楊振武，呼籲當選人及本屆人大繼續努力貫徹實踐「一國兩制」。



楊振武呼籲港區人大代表當選人貫徹「一國兩制」（直播截圖）

楊振武在選舉結束後，形容今次的選舉公開、公平、公正，獲廣泛認同，又指36名當選人將要通過全國人大常委會代表資格審查委員會審查，委員會之後會向全國人大常委員提交報告，再確認他們的港區人大代表資格，並於明年3月召開的人大、政協會議時，正式履任。

他又表示，中央積極應對香港內外環境變化，採取一系列標本兼治的舉措，推進「一國兩制」在香港實踐取得歷史性成就，強調「一國兩制」事業任重道遠，希望人大代表有實際行動，堅定不移，貫徹一國兩制方針，旗幟鮮明，愛國愛港，堅決維護《憲法》和《基本法》權威，緊密團結廣大香港同胞排解民生憂難，維護社會和諧穩定，充分發揮「一國兩制」下香港的獨特優勢，為堅持和完善人民代表大會制度和一國兩制制度體系，奉獻更多智慧和力量。

他又讚揚及感謝現屆港區人大代表的工作，指他們過去五年認真履行職責，勇於擔當、積極作為，促進香港更好地融入國家發展大局。他代表人大委員長栗戰書感謝各人認真履行人大代表的工作。