港區人大選舉｜鄭國杰得票過低　成唯一未能名列遞補名單候選人

第十四屆港區人大代表選舉結束，落選的6人按機制可列入遞補名單，日後當港區人大代表出缺時，依次遞補。不過，由於鄭國杰僅獲202票，未能符合得票至少達參與投票選舉會議成員三分之一規定，成為唯一無緣名列遞補名單上的候選人。



落選的6人，分別是得889票的工聯會副會長謝愛紅、799票的前人大常委范徐麗泰兒范駿華、663票的保良局主席陳正欣、662票的香港文聯常務副會長林天行、 661票的全港各區工商聯青年企業家聯合會創會主席沈慧林及202票的律師鄭國杰。



選舉會議主席團發言人譚惠珠公布，遞補名單按票數排名，依次為謝愛紅、范駿華、陳正欣、林天行及沈慧琳。鄭國杰因得票不足，未列遞補名單上。

吳秋北對謝愛紅未能當選感遺憾

對於謝愛紅排名第37位未能當選，只能進入遞補名單，成功連任港區人大代表的工聯會會長兼立法會議員吳秋北表示，對謝愛紅「差少少」便能當選感到遺憾，但指今屆每名參選人也很優秀，只能盡最大努力爭取。

鄭國杰背景惹關注

另一方面，未能當選者中，唯一未能名列遞補名單的鄭國杰，他的成功入閘參選，早叫政界中人議論紛紛。因為在人大選舉拉票活動期間，一直的訊息是只有41參選，但當上周選舉會議主席團召開第二次會議，並在會後宣布有42人獲確認候選人資格時，大家都對這位第42名候選人抱極大興趣。

有候選人稱，拉票活動以來，從未見過鄭國杰出席「政綱簡介會」等活動，亦不知其背景履歷。不過，鄭國杰能成功入閘，即至少獲15張提名票。

《香港01》曾致電鄭國杰，但暫時未有回覆。

鄭國杰因得票未達標，未列入第十四屆港區人大遞補名單（鄭國杰FB圖片）

根據資料，鄭國杰除是執業律師，也是黑龍江省政協港區委員、全國港澳研究會會員，曾在報章撰文，支持完善選舉制度，落實「愛國者治港」。