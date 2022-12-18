葉劉淑儀：特權法下 若Google拒到立會交代 負責人可囚12個月

行政會議召集人兼立法會議員葉劉淑儀說，會去信立法會主席梁君彥，邀請Google負責人到立法會交代將正確國歌置頂的問題。



她說，若主席未有時間盡快處理或者Google拒絕前來，她會再向內會提出引用權力及特權法，以傳票形式傳召Google負責人到立法會，如果對方拒絕，可出手令，若果仍然不來，則是觸犯法例可被判入獄12個月。葉劉淑儀說，有關做法需獲立法會大會通過。



至於有關黎智英案聘用外籍大律師引起的釋法問題，葉劉淑儀認為，由於案件已押後至明年9月審訊，相信政府有時間研究，如果自己有法例可以盡量處理，就不要麻煩人大常委會。

不過，立法會議員謝偉俊接受NOW新聞訪問時表示，用特權法未能解決問題，重點是政府無權要求國際機構移除相關內容。他解釋，對方始終是國際性的傳媒機構，這些網上的安排，很多時候不是一個政府做得到。他指很多法例包括網上詐騙，甚或是國歌、國旗，很多這些要求都是希望做到，但事實上很多時候都不能做到，這個情況不只是香港，全世界的國家和社會都需要檢討。

謝偉俊指引用特權法的效用有保留。（資料圖片）

至於能否申請禁制令禁止GOOGLE顯示不是正確國歌的內容，謝偉俊認為禁制令會牽涉到司法管轄區以外的地方，即使GOOGLE在香港有辦事處，但執法上仍相對困難。