Google國歌風波︱卓永興堅拒付費落廣告　不合作才是操控不實資料

國際賽事接連誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》，當作「香港國歌」播奏，Google最新以「不會人為操縱」為由，拒絕應港府要求將《義勇軍進行曲》在搜尋結果中置頂。政務司副司長卓永興今早（17日）表示絕不接受，反駁指並非要操縱，相反如果Google疏忽及不作為，才是操控及提供不實資料，批評Google言不成理、「辯說只係託辭」。



卓永興強調，在Google付費落廣告就可以將任何資訊置頂，如果「唔畀錢就唔做」是有道德問題，強調政府不會付費。被問到會否興訟，他則說考慮各種方法和手段，短時間內會再跟進。



拒應要求置頂國歌 Google稱自動排序：信息相關有用 不人為操縱

向Google興訟？卓：以各種方法手段跟進

Google早前回應傳媒查詢，強調不會在搜尋結果中人為操縱「網絡排序」，面對每日高達數十億次的搜尋量，自動化的排序系統可顯示相關、高質及有用的信息。卓永興反駁指，Google作為國際領先的搜尋引擎，首要責任就是提供正確資訊，反問搜尋出現一首「唔係國歌嘅歌」，造成香港在國際體育場合尷尬，是否高質素和有用的資訊。

「唔畀錢就唔做」道德問題：辯說只係託辭

卓永興指，眾所周知可以透過付費落廣告將特定資訊在Google搜尋結果中置頂，「唔係技術上做唔到，原來付費係可以做到，唔付費就唔幫你做，這是一個道德問題。」他指絕不接受Google以政策為由推搪，政府一定會繼續跟進，「我哋唔係要操縱乜嘢」，但如果Google繼續採取不合作態度，令人誤以為某首歌是「國歌」，則屬操控及提供不實資料，反問同一事件發生在美國，Google會否不更正。