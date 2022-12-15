棒球港隊比賽影片　近日遭「惡搞」播國歌變《榮光》　棒總已報警

香港棒球總會今（15日）發聲明，指有人在YouTube上載12年前、即2010年洲際盃，香港男子棒球代表隊對中華隊賽前奏國歌影片，將原影片中的中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，修改成2019年反修例歌曲《願榮光歸香港》，棒總對事件予以強烈譴責，已將事件向港協暨奧委會、康樂及文化事務署及多個棒球總會呈報，並在港協暨奧委會指示下已尋求警方協助。



翻查相關影片，上載人在影片標題寫上「KUSO（惡搞）」字眼，亦上傳了一段同樣為該屆洲際賽影片，但內容為台語版《願榮光》，標題亦有「KUSO」字眼。



棒總今發表嚴正聲明，指周二（13日）黃昏接獲消息，稱有人上月14日在YouTube上載一段修改了香港男子棒球代表隊於2010年在台灣參加第十七屆洲際盃棒球賽時，中華隊對香港隊比賽前列隊播放的中華人民共和國國歌。

棒總已於周二將事件向港協暨奧委會﹑康文署﹑世界棒壘球總會﹑亞洲棒球總會及洲際盃主辦單位中華民國棒球協會呈報。棒總對事件予以強烈譴責，並已按港協暨奧委會指示報警求助，並已向警方提供進一步資料協助調查。

根據棒總提供資料，原影片為台灣緯來體育台在2010年10月25日發布的影片，當日是第17屆洲際盃比賽，標題為「中華隊VS香港隊 唱國歌中華民國國歌&中華人民共和國國歌」，當中奏香港隊國歌時，播放出正確國歌《義勇軍進行曲》。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



七欖播錯國歌事件翌日 即有網民上載惡搞版本

該影片被人修改後，於11月14日由一名網民上載至Youtube，即七欖播錯國歌事件發生後的翌日。被修改的影片中，將中國國歌改成反修例歌曲《願榮光》，標題為「香港國歌(KUSO) National Anthem of Hong Kong (Hong Kong protest songs)」，寫有「KUSO」（即惡搞）字眼，亦有英文標示香港國歌、香港示威歌曲，片段上載至今已有1.1萬次點擊播放量。

該帳戶同日亦發表一條標題為「台灣人台語演唱香港國歌(KUSO)- 願榮耀歸香港 National Anthem of Hong Kong (Taiwanese) (Hong Kong protest songs)」影片，影片同為該屆洲際賽片段，並全程拍攝香港區旗，開頭有人以普通話說「願榮光歸香港」，之後奏出《願榮光》台語版。