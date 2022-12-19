習近平出訪後首次　沙特代表團參與數碼港科技經濟論壇

國家主席習近平12月初出訪沙特阿拉伯，該國代表團近日訪港，今日（19日）參加由亞洲內容產業峰會（ACBS）主辦，數碼港、Manga Productions、沙龍電影集團及沙龍文化產業研究所協辦的「亞洲與大中東地區文化科技經濟高峰論壇」，是習近平出訪後首個香港與沙特之間的文化交流活動。



至少10間數碼港支持初創打入中東市場

論壇探討香港如何成為促進亞洲及大中東地區（MENA）交流的門戶，更為將來與中東、北非地區以及其他亞洲地區在技術開發、內容聯合創作和人才交流定下藍本，促進國際金融及文化交流。

數碼港主席陳細明表示，在數碼港的大力支持下，有至少10間初創已在中東市場奠下基礎，期待在「一帶一路」倡議下，進一步深化創意產業之間的合作。

數碼港行政總裁任景信首先介紹數碼港在培育青年創科人才和初創企業的角色，浸會大學校長衞炳江亦講述了本地專上教育院校如何為創意產業孕育人才及進行相關研發工作。沙特動畫公司Manga Productions行政總裁Essam Bukhary以跟日本合作的電影《象年戰記》為例，講述該國與亞洲在多媒體內容創作上的合作。

在討論環節中，與會嘉賓一致認同第三代互聯網（Web3）時代下的新技術，如區塊鏈的應用有助推動創意產業發展，以及電影商業化相關的話題。