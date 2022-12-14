北部都會區督導委員會首次開會　提出及早制訂土地處置方案

《施政報告》公布成立的「融入國家發展大局督導組」和「北部都會區督導委員會」，分別在昨日（13日）及今日（14日）舉行首次會議，均由行政長官李家超主持。



特首李家超（右二）12月13日主持「融入國家發展大局督導組」的首次會議。（行政長官辦公室）

李家超昨日以「融入國家發展大局督導組」組長身份召開首次會議，與會者包括擔任副組長的政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波和律政司司長林定國，以及各副司長及相關政策局局長等。

會議聚焦討論香港對接國家戰略中重點和優先推展的政策和項目。李家超在會上表示，督導組及轄下小組將按積極務實、與內地互利共贏的原則，制訂和推行各種政策措施，促使香港積極融入國家發展大局，抓緊國家發展帶來的機遇，並為特區增強發展動能。

特首李家超（中）12月14日主持「北部都會區督導委員會」的首次會議。（行政長官辦公室）

明年發表北部都會區行動綱領

至於今日舉行的「北部都會區督導委員會」首次會議，委員會成員同意相關政策局為明年制訂行動綱領及具體計劃而需要採取的行動。其中，政策局需及早制訂產業政策及土地處置方案、提供重點公共設施建築群建議、產業和重點建築群的土地需求、實施時間表等。

李家超指，委員會成員要主動地在各領域推進北部都會區發展，各部門亦務須加強統籌協調，進一步在北部都會區建設中提速、提效和提量。