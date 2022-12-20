聖誕管牧無時停　去完同心村Party又孖梁熙開辦事處｜政壇諸事町

提起立法會議員管浩鳴，除了關注陳同佳情況如何之外，聖誕節動向亦不能忽視！作為前聖公會教省秘書長的管牧，聖誕節當然有排忙，除了立法會和公共事務之外，公益事務亦接踵而來。



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同心村入伙後首個聖誕Party

管浩鳴周日（18日）參與元朗過渡性房屋項目「同心村」入伙後的第一個聖誕Party，有攤位遊戲、面部彩繪、DIY手工工作坊，又一起唱聖誕歌。參加者有得食又有得玩，除了獲派聖誕曲奇，亦有大抽獎。

管浩鳴希望透過節日活動，為村民帶來歡樂，亦趁聖誕節祝願大家家庭幸福，喜樂安康。

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與梁熙開設第二個聯合辦事處

到了今日（20日），管浩鳴再與梁熙在筲箕灣耀東邨開設第二個聯合辦事處，亦趁機會舉行聖誕嘉年華，向街坊大派禮物。

活動有律政司副司長張國鈞以及多名社團領袖出席，梁熙說張國鈞和管浩鳴都是他做地區工作的「十分重要的男人」，因為人生第一個地區辦事處就是和張國鈞一起開設，而張加入政府之後要另覓拍檔，與管牧一拍即合，9月22日在愛東邨開設辦事處，今次更是「梅開二度」，拍住上服務街坊。

梁熙預祝大家2023年健健康康，生活愉快，同疫情講ByeBye！