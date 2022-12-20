青年發展藍圖｜議員歡迎指好嘗試　期望有助溝通、鼓勵議政

政府今日（20日）公布《青年發展藍圖》，提出百多項措施，多名立法會議員表示歡迎，認為《藍圖》勾畫出長期青年發展工作的方針。



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梁毓偉：指供青年發展工作清晰方向

青年發展委員會副主席梁毓偉指，曾籌備和參與多場諮詢活動，接觸數以千計青年和青年工作持份者，協助政府制訂《藍圖》。他對於今日推出的《藍圖》內容表示歡迎，認為可為政、商、民各界共同推動青年發展工作提供清晰方向。

梁毓偉點出當中「啟發、扶持、擁抱」的青年工作新理念，希望各政策局和部門能夠加強協作推展青年工作。而青發會亦繼續聽取青年意見，協助持續更新《藍圖》內容。

譚岳衡歡迎接納青年儀表板和手機App建議

譚岳衡指《藍圖》着重青年住屋及置業和凝聚青年網絡，在一定程度上回應了青年的呼聲，其中重啟「港人首置」計劃，相信能夠為不少未能達到申請公屋及居屋標準，而又無力購置私樓的青年帶來置業希望。

譚岳衡表示，樂見政府接納他的建議，推出面向青年人的儀表板（dashboard）、手機App等措施，拓寬青年參政議政的渠道，透過發放多元資訊，鼓勵他們了解政府運作。

譚岳衡希望下一步能夠定期監測及評估《藍圖》措施的落實情況，持續推出更多有效、具體的措施。

港府今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，勾畫政府對青年發展工作的理念、目標和行動。 (余俊亮攝)

陳祖恒倡建立應用科學大學 加強職專教育

陳祖恒關注《藍圖》當中協助青年人融入國家發展大局的措施，包括增加「八大中心」相關領域實習、就業和創業機會。他期望在具體執行時，可與即將公布的創科發展藍圖緊密結合和相輔相成。

此外，陳祖恒指《藍圖》提出加強及優化職業專才教育，建議政府設立一所政府資助的應用科學大學，並探討如何更好地支援IVE等學士以外的職專課程。

陳沛良提出應啟發青年找到自身興趣並發揮所長

陳沛良指「青年儀表板」和以青年人為本的手機app，是政府善用科技，踏出聆聽青年聲音的第一步，期望這是雙向溝通的渠道和橋樑。至於「青年專員」，他認為是好的嘗試，既負責措施如期達標，亦充當地區青年持份者和政府層面的橋樑，吸納各界優秀青年人士參政議政，提升青年公共事務參與空間。

陳沛良認為好的藍圖不應該設立條條框框引導甚至限制青年發展，而是應該啟發青年找到自身興趣、發揮自身所長，期望《藍圖》提供有利環境，可以真正幫助青年拓寬發展空間，實現多元出路。

陳穎欣：自薦計劃及委員會可吸引青年參與

陳穎欣認為青年不是想躺平，而是沒有機會「向上爬」，指《藍圖》方向正確，而擴大「青年委員自薦計劃」及設立青年社區建設委員會、地區青年發展及公民教育委員會，均有助吸引更多關心社區、關心香港發展的青年參與。

陳穎欣期望「青年專員」能監督工作成效，並定期檢視及向立法會和公眾匯報。