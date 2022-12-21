黎智英案︱譚耀宗：尊重了解烈顯倫觀點　若無他法「釋法」係可行

法律界流傳由終院前法官烈顯倫撰寫，質疑政府就黎智英聘用海外大律師提請釋法的要求。全國人大常委譚耀宗表示，了解過烈顯倫的分析，明白箇中觀點，他強調非常尊重烈顯倫。而人大已行使過五次釋法權，分別由香港政府、法院、及人大常委會主動提出：「喺《基本法》裡邊有安排，所以如果真係有需要，無乜其他辦法去處理得到，我覺得釋法應該都係一個可行辦法，亦係一個符合《基本法》嘅辦法。至於海外大律師呢個問題，政府提出咗希望人大常委會做個澄清決定，就睇下人大常委會點樣跟進，暫時未有進一步資料。」



黎智英案︱傳烈顯倫撰文質疑釋法 批尋求司法盡變：憂法治成過去

赴京準備12.27人大開會 暫無涉港議程

譚耀宗今日（21日）直飛到北京，準備先隔離幾天，下周二（27日）出席一連四天的全國人大常委會會議，他指到目前為止，仍未有關於香港的議程。對於港府的釋法要求，譚重申，「毋須急於短時間內作出決定」，有時間研究甚麼做法可以解決問題。

譚稱「通關在望」 各方消息似乎準備工作做緊

譚耀宗回應提問時，指相信香港與內地「通關在望」，從各方面傳來的消息顯示，「似乎準備工作做緊」，特首李家超今日上京述職已表明會向領導人表達關注，希望可以盡快實現香港人等待三年的心願，強調要安排好，以避免港人一窩蜂返內地造成混亂。