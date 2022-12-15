黎智英案｜湯家驊認同人大釋法：但「殺雞焉用牛刀」　可本地修例

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，《港區國安法》無條文禁止海外律師來港處理案件，相關問題有需要解決，如果人大常委會最終釋法，他會歡迎，認為屬人大常委會的權力範圍之內，但又指「殺雞焉用牛刀」，香港可以透過修訂《法律執業者條例》處理。



湯家驊在一個電台節目解釋，只要在修訂法例中列出法庭容許外國律師辦理個別案件的考慮因素，如案件是否涉及國家機密、律師過往是否敵視國家、香港是否欠缺相關專長的律師等，即可處理問題。



湯家驊認同人大常委會有權釋法，但認為「殺雞焉用牛刀」。（資料圖片）

湯家驊：不贊成一刀切禁海外律師辦理國安法案件

不過，湯家驊表示，不贊成一刀切禁止外國律師辦理《港區國安法》案件，否則有點極端，指即使是中國人，也有可能不忠於國家，香港亦有很多持有外國護照的大狀，質疑應否排拒他們處理案件，而且並非所有國安法案件都涉及國家機密，質疑是否需要完全禁止所有外國律師參與。

Google 是否違法問題複雜

另外，有關Google無阻止搜尋結果顯示反修例歌曲，會否構成協助誤導他人將相關歌曲當作國歌播放，違反《港區國安法》？湯家驊指是否構成犯罪，涉及複雜問題，指香港並無國歌，可能有人利用Google的情況，上載歌曲聲稱是「香港國歌」，誤導他人在公開場合播放，如果Google本身無能力阻止，就未必構成犯罪，而Google有多大能力可以防止情況發生，有待科技專家分析。

因應接連發生錯播國歌事件，港協暨奧委會上月發出播放國歌指引。（資料圖片/梁鵬威攝）

湯家驊指，法理上如果政府要控告Google，亦只可控告公司的首腦，通常是主席、行政總裁或董事，但他們未必身處香港，雖然Google在港有分部，但有否權力控制搜尋結果亦尚未清楚，政府或須深入了解。

他強調，今次事件涉及國家尊嚴和嚴重罪行，即使執法上有限制，港府也須盡力跟進。 湯家驊建議，可考慮上載《義勇軍進行曲》作為「中國香港國歌」，再透過多人搜尋，成為置頂的搜尋結果。

至於有議員考慮引用《特權法》傳召Google代表到立法會，湯家驊認為無用，指目前最需要解決問題，並非要求解釋。