黎智英案惹釋法爭議　辯方指律政司視人大為橡皮圖章　案改明年審

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，違反《港區國安法》，案件原定本月開審。惟律政司就黎聘用英國御用大律師Tim Owen，上訴至終院不果，特首李家超即宣布會要求人大釋法，但釋法事宜仍未有列入月底的人大議程，案件今（13日）如期在高等法院聆訊，控方要求案件押後至明年1月3日再訊，辯方卻指律政司把人大常委視為「橡皮圖章」，認為應重新排期，並透露英國御用大律師Tim Owen已離港，法官最後同意把案押後至明年9月25日審訊。



法官同時定於明年5月2日處理辯方的永久終止聆訊申請，及於明年5月30日就審訊進行案件管理聆訊。



黎智英今早由囚車押至法庭的情況。(詳看下圖)

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控方稱就釋法未有確實時間表

代表律政司的副刑事檢控專員周天行今指，因人大常委尚未釋法，現時就審期未有確實時間表，因應人大常委將於本月27至30日舉行會議，控方申請把案件押後至明年1月3日再訊。

辯方指律政司把人大常委視為橡皮圖章

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻回應指，控方早前已申請押後，是次又再申請，辯方亦指，即將舉行的大人會議，未有把釋法列入議程，又指律政司在尋求人大釋法一事，似乎把大人常委視為「橡皮圖章」。

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen至港府要求釋法的經過。(詳看下圖)

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法官同意應押後審訊

法官杜麗冰則指，人大釋法一事並非由控方所能控制，只能等待相關決定，但亦認同辯方的說法，認為應重定審期。控方建議在明年2月開審，並指案中有證人早於去年8月已被定罪。惟法官杜冰麗指，法庭亦需考慮人大釋法一事，和大律師的時間表。法官李運騰則指，明年2月在西九龍法院有另一宗審訊，涉及3名法官，即兩案合共佔用6名高等法院法官。

Tim Owen處理另案至明年9月

辯方透露指，入境處未有批准英國御用大律師Tim Owen處理本案，Tim Owen已離港。辯方亦透露，Tim Owen獲准許處理另一宗案件，排期至明年5月審訊，預計於同年9月完結，故建議重新排期審訊，提議審期定於明年10月。辯方亦透露，預計審訊需時40天，但法官最後只把案排期至明年9月25日，料將審訊至11月21日。

英國御用大律師Tim Owen現已離開香港。(資料圖片/歐嘉樂攝)

被告黎智英（74歲）與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎今早被押戒到法庭時，警方繼續嚴密戒備。

黎另單獨被控1項串謀勾結外國勢力罪及勾結外國勢力罪，前者指黎串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

根據資料顯示，香港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華，涉串謀黎智英、「攬炒巴」劉祖迪等人勾結外國勢力，兩人於去年8月承認串謀勾結外國勢力罪。他們在該案中尚未進行求情和判刑，而該案排期至明年1月12日再訊。

案件編號：HCCC 51/2022