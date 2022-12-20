李家超明展開首次北京述職行程：領導人明白港人對通關的訴求

行政長官李家超今早(20日）在行政會議舉行前宣布，他明日下午啟程到北京述職，展開任內首次述職行程，預料星期六（24日）下午返港。他表示述職期間會向中央領導人反映本港社會各方面情況，包括經濟狀況、政治環境、以及疫情管控等各方面的實際情況。



至於述職期間會否觸及通關問題，農曆新年前會否有好消息，目前有否為重開口岸做準備？李家超只回應稱，香港市民希望通關是「普遍聲音」，自己在不同場合曾向國家領導人、廣東省及深圳表達，相信領導人明白港人訴求，他會如實報告香港復常後恢復活力及香港市民的通關要求。



+ 2

李家超重申，在不同場合都很主動向包括廣東省、深圳市政府領導，表明如果能讓內地疫情管控更有效，從而可有其他新安排，特區政府非常願意積極和主動配合。

特首辦主任葉文娟及私人秘書杜潔麗隨行

他又指，當北京述職安排有更多細節後，會再公布。他今次赴京述職，特首辦主任葉文娟，及行政長官私人秘書杜潔麗會隨行，期間由政務司長陳國基，署理行政長官職務。

至於特區政府就黎智英案提請中央釋法一事的進展、會否存在變數？李家超指中央駐港三個機構已表示支持，港澳辦也支持，期待中央盡快作出決定。