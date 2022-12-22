拆局｜美國標籤規限令　港府為何堅持由停擺世貿上訴機制處理？

世貿爭端解決機構專家組裁定，美國針對香港產品的產地來源標記規定不符合世貿規則，但美國表明無意撤回規限。港府今日（22日）回應美方表態時，竟訴諸已陷停擺兩年的世貿上訴機制，究竟葫蘆裡賣甚麼藥？



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政府消息人士解釋，被視作世貿「最高法院」的上訴機制，兩年前已因美方不斷行使對新法官任命的否決權，最終無法達至最少有三人的議事和審查人數而停擺。商務及經濟發展局局長丘應樺的回應，只為突顯按現行機制，美國如不同意報告裁決，的確是可以有60日時間提出上訴。

港府內部認為，上訴機制停擺是一回事，按規則辦事是另一回事，港府早預計美方不會接受任何有利香港的裁決，所以認為更需要公開表態重申世貿運作機制，突顯誰才是不顧規則的一方。至於下一步對應措施，消息人士指預計美方可能會再有一些干預動作，所以需要密切留意發展。

訴諸世貿機制 突顯獨立關稅區事實

消息人士強調，香港產品輸美，只佔整體香港出口百分之零點一，總值約七十億元，佔本港整體出口貿易極低百分比，政府把事件提交世貿審理，只為突出在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納、認可，既符合中國香港作為單獨關稅區的事實和相關的世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。

陳茂波：為原則才尋求世貿裁決

正如財政司司長陳茂波所說，香港的出口主要是內地產品經香港轉口出外，本地經濟以服務業為主，在本地生產出口的產品畢竟所佔比例很小，美國原擬用標籤規限令香港為難，實際的影響並不大。但他強調，但原則上美國不應該這樣做，所以港府才向世界貿易組織提出，要求作出裁決。