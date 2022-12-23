元朗鄉事文美桂離世　曾帶隊壹傳媒抗議、反修例撐警稱一個打廿件

新田鄉事委員會主席、元朗區議會當然議員文美桂，本月9日離世，其區議會議席今日（23日）刊憲懸空。同時是鄉議局選委的文美桂，不時在政治上高調表態，2014年雨傘運動期間曾「拉大隊」到壹傳媒大樓抗議，指《蘋果日報》等媒體煽動學生罷課和佔中。



反修例運動爆發後，區議會成為泛民聲討警方執法問題的戰場，文美桂多次表態支持警隊，曾稱警察面對示威衝擊「咁大壓力都忍得，我覺得好有問題……如果畀我做警察，我肯定會打低幾廿件。」



終年70多歲的文美桂，下星期在新田設靈及公祭，他早年在英國及比利時謀生，90年代回港。過往有報道指，文美桂是新田「水貨城」搞手，促成區內停車場、農地、村屋變成水貨倉，專做水貨客生意。新田鄉事委員會的訃聞則指，文生前積極推動新田貨櫃物流事務，一生心繫國家，關懷鄉里。

反修例前後後，文美桂曾在區議會反對討論《逃犯條例》，批評泛民「成班人喺度講廢話」。2020年5月鄧炳強出席元朗區議會，民主派要求鄧交代7.21事件，文聯同建制派議員動議，提到有「黑衣人」當日受號召到元朗並在車站內及附近村落以暴力攻擊其他人。