【元朗區議會】鄧炳強認對傳媒不理想　會檢討「要更加專業」

元朗區議會今日（12日）舉行大會，警務處長鄧炳強將出席會議。民主黨立法會議員、元朗區議員鄺俊宇於母親節（10日）晚上被警方指曾將水樽丟向警員，涉嫌公眾地方行為不檢被捕，鄺事後否認事件，並稱今日將就事件質詢鄧炳強。另外，預料區議員將就有警員涉私吞冰毒案、去年元朗721白衣人無差別襲擊市民等案件提質詢。 《香港01》現場直播區議會現場。

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【14:47】元朗區議會主席黃偉賢表示，鄧炳強今日出席會議未有正面回應問題，只是「公關騷」，不斷重覆稿件。他批評對方不願回應多項具爭議事件，例如7.21白衣人打人事件等。他指，區會將組成「721」事件小組委員會，跟進相關事件。

【14:38】鄧炳強又指，有個別警員接觸傳媒時有不理想的行為，會就此邀約傳媒組織下周會面，商討如何改善情況。被問及會否向傳媒道歉，他只稱會檢視個別事件，又指整體而言覺得有做得不好的地方，只承認需要改善。對於會否考慮向記者發牌，他稱至今未與相關團體討論，現時沒有前設。

【14:32】鄧炳強會見傳媒時表示，會成立誠信審核小組，由助理處長負責，就警員違紀違法行為主動作出調查，亦會辨識高危的工作流程，另亦會加強監督警員的操守。

他亦回應周日警員執法時有傳媒被胡椒噴霧射中、要蹲下接受搜查等問題，承認情況不理想，會檢討如何改善。

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【13:54】鄧炳強亦回應早前有女子指控被捕後於警署內遭強姦的事件，他說已獲律政司指示，就落假口供向她作出拘捕，但稱對方已潛逃，並已發通緝令。

【13:48】鄧炳強說，正式與反修例運動有關的死者，只得11月被「暴徒」磚頭擊中死亡的羅伯，又指不認同警員濫權濫捕。

【13:10】

區議員鄧鎔耀說，希望鄧炳強「硬淨啲」、「加強」武器，又指從前記者可獲得尊重，與時下記者有別，認為警方可參考，為記者發牌。

【12:57】

鄧炳強回應指，元朗不止得7月21日的事件，過去日子不少設施，包括輕鐵等車站設施被破壞，希望區議員同樣關注。他又指，有議員指控警員「打人」、「無腦」等不實指控，認為有關評論不公。

他又指，警員的精神壓力大，已製作教材予警員提醒他們壓力的來源，以及如何處理日常執勤被遭人指罵的情況。

【12:50】

文美桂發言時指，有警員被鎅頸、擲汽油彈等，不滿民主派議員關注警隊心理及精神健康評估機制，又指「如果畀我做警察，我肯定會打低幾廿件。」故自己不適合做警察，但其言論引起現場譁然。

【12:20】

區議員方浩軒曾要求鄧炳強以英語回應問題，以讓少數族裔了解情況，文美桂在會中則表示要為鄧炳強「唱返首閩南歌」。而在會議中，有不少議員提及「鄉黑」一字，區議員楊家安要求，除非有證據，會內發言不應再說「鄉黑」，否則「我叉佢老母」。區會主席黃偉賢則裁定，「鄉黑」與「黑警」的詞語一樣，並非指全部鄉郊人士都是涉黑，等於黑警只是涉犯法的警務人員一樣，故兩個詞語都可用使用。

【12:10】

有多名區議員關注，今早在元朗政府合署地下有大批撐警人士聚集叫口號，為何警方依據限聚令告票，質疑對打住撐警旗號活動「網開一面」有雙重標準。鄧炳強表示，警方一向是先給予警告無效後始發告票。有區議員指出有派員由早上在該處觀察，警方在現場稍前時段作過三次警告後仍無採取行動，要求鄧炳強回應。惟元朗民政事務專員袁嘉諾稱，涉及指控案件證據不宜討論。

至於涉及是否有參與政治或入黨等問題，鄧炳強澄清自己並非香港及以外地區任何政治團體的成員。

【12:04】對於潛建問題，鄧炳強表示，他18年前買入西貢物業後無任何改動，錦繡花園為8年前購入，有用「活動圍板」設非永久構築物，但承認無找來專業人士檢視，如有任何法律責任，他願意承擔。被問到是否想做特首，鄧炳強表示，「我非常鐘意做警察。」他無興趣亦無能力做政治工作。

【11:46】有議員問及7.21、8.31等事件，以及限聚令執法問題；另有議員要求警方保障傳媒採訪，以及問鄧炳強未來會否參選特首。

【11:36】對於有警員藏毒，有議員關注有無警員吸食毒品或藥物，鄧炳強指，無計劃為警員驗毒，因為牽涉人權問題。

【11:30】鄺俊宇周日晚在旺角山東街被警方按地制服，發言時展示傷勢，關注當晚警方對傳媒的不合理待遇，包括針對記者噴射胡椒噴霧等，會露向傳媒致歉。鄧炳強稱，鄺俊宇是他其中一位尊敬的議員，所以慰問他傷勢。對於傳媒在旺角採訪受阻，鄧炳強承認「唔理想」，會檢討檢視稱「要更加專業」，下星期會與傳媒業界代表見面。但回應中無提會否道歉。

被問及是否共產黨黨員，鄧炳強回應指，他並非本地或海外任何政治的團體成員。（鄭子峰攝）

【11:00】鄧炳強完成開場白後，區議員開始提問。元朗區議會主席黃偉賢問道鄧炳強是否共產黨黨員，鄧回應指，他並非本地或海外任何政治的團體成員。

【10:40】

鄧炳強出席會議。區議員司徒博文代表33名泛民區議員朗讀聯名聲明，要求警方公正不阿徹查7.21，形容警方在處理721當中是「失職、失責、失德」，並曾指「見唔到白衣人」屬顛倒是非黑白，「警黑勾結」不言而喻。

10名建制派區議員臨時動議，包括鄧賀年、程振明、鄧勵東、鄧瑞民、文美桂、鄧志強、沈豪傑、文富穩、鄧家良、鄧鎔耀、楊家安、黎永添，動議內容指7.21當日有「受到號召到元朗並在車站內及附近村落以暴力攻擊其他人的「黑衣人」。」

鄧炳強開場發言指，期望區議會並非只作政治表態及單方面謾罵，指希望作理性討論。他提到近期有警員相繼被捕，重申對於內部出現「害群之馬」感可惜，「褻瀆神聖身份」。

鄧炳強交代元朗區與反修例事件有關的數字，指元朗區有60組交通燈被破壞，有18個輕鐵站遭54次破壞。

【10:00】會議開始時，主要處理有關討論六四事件的議程安排，約半小時後，鄧炳強進場，會上突然有部份人拍掌。

【09:30】警務處處長鄧炳強今日（12日）出席元朗區議會會議，元朗政府合署地下有逾廿名「撐警」人士聚集拉橫額等，大叫口號稱「哪有721」表示支持鄧炳強。附近一帶有多架警車戒備。近9時區議會會議室外已有多名撐警人士持國旗等在門外守候。警察公共關係科總警司郭嘉銓亦有陪同。

根據元朗區議會大會議程，警務處長鄧炳強將於上午10時至下午1時與元朗區議員會面。另外，會上將討論警方執法的問題，包括「要求警方改善拘捕的過程和有關安排及停止濫捕濫權情况」、「要求警隊向市民公開檢視警員精神健康是否適合執勤的準則」等。

5月10日，立法會議員鄺俊宇被警員以膝壓頸按地制服。（鄭子峰攝）

曾拉隊離場

鄧炳強今年初曾出席中西區區議會會議，後來有民主派區議員提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力、縱容警員濫權濫暴等，鄧炳強聞言起身離場，連民政事務專員及秘書處人員亦一同離開。