李家超：續積極與中央部委和粵深政府商討細節　盡快有序推進通關

特首李家超正在北京述職，昨日（22日）向國務院總理李克強匯報工作情況，今日（23日）則向國家主席習近平述職。行政長官辦公室晚上發文，披露更多會面細節，當中包括通關的溝通工作。



李家超向習近平和李克強述職時，感謝國家領導人充分肯定和支持第六屆香港特區政府的工作，並感謝中央政府就香港在經濟發展、社會民生和疫情管控等方面的關心和支持。他表示自上任以來，深知任重道遠、必須盡職履責，他和團隊有共同抱負，團結一致，以做實事為原則，以結果為目標，發展經濟、改善民生。

李家超表示，習近平主席的「七一」重要講話和「二十大」報告，都明確說明「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，必須長期堅持。香港各界非常鼓舞和支持，國際社會反應正面，對「一國兩制」的信心和支持是明顯、實在和熱烈的。

李家超向習近平述職。（行政長官辦公室）

匯報以「四個必須」、「四點希望」為施政綱領

至於香港情況，李家超指香港正處於從「由亂到治」邁向「由治及興」的關鍵時刻，特區政府必定會嚴格按照《憲法》和《基本法》，全面準確、堅定不移貫徹落實「一國兩制」方針，堅決維護國家安全，着力恢復經濟活動，積極回應民眾關切，落實「愛國者治港」原則。

李家超匯報了第六屆香港特區政府以習近平主席「七一」重要講話提出的「四個必須」、「四點希望」和「青年興，則香港興」為施政綱領。他在《施政報告》中勾畫香港未來五年的發展願景，並提出多方面創新、破格的政策措施，正逐步落實執行，希望更好地為市民謀幸福，為香港謀發展，讓大家可分享成果。

李家超向習近平述職。（行政長官辦公室）

領導人：推動香港與內地人員往來逐步復常

李家超亦向國家領導人表達市民對香港與內地「通關」的熱切期盼，領導人指出隨着內地疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地人員往來逐步恢復正常。李家超表示香港特區政府會繼續積極與中央相關部委、廣東省政府、深圳市政府等緊密聯繫及商討細節，盡快有序推進「通關」安排。

他向國家領導人表示，將帶領團隊全力發揮「一國兩制」下香港「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，鞏固香港國際金融、貿易、航運中心地位，發展創科、文化藝術等新興優勢，發揮國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略下為香港帶來的無限機遇，並落實中央對香港特區的要求和寄望，帶領香港實現新飛躍。