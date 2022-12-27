通關內地｜林哲玄：香港遲早毋需隔離　籲要求來港人士至少打兩針

國家衞健委昨日（26日）宣布大幅調整抗疫措施，明年1月8日起，確診者不用隔離、取消入境後的全員核酸檢測及集中隔離，前提是入境前48小時的核酸檢測呈陰性，意味港人出入內地更方便。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（27日）接受電台訪問，表示不擔心通關會影響本地疫情走向，更認為香港遲早毋須隔離患者，但強調市民仍需配帶口罩。



他又透露政府有針對內地人到港求診潮的預案，而本地對藥物出口有嚴格規定，相信不會出現大量購買藥物至內地銷售的情況。



中央同意本港與內地逐步有序全面通關，而內地近日陸續步放寬防疫政策，國家衞健委昨晚深夜宣布，將新冠肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，下月八日起調整管控措施，包括確診者不用隔離、取消入境後的全員核酸檢測及集中隔離，毋須申請健康碼，前提是入境前48小時的核酸檢測呈陰性、健康申報正常，在海關口岸常規檢疫無異常的話，入境人士可獲放行進入社會面、並逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，有序恢復中國公民出境旅遊。

林哲玄：相信「隔離令」慢慢淡出

林哲玄被問到香港的檢疫及隔離政策可否與內地「看齊」，林哲玄直言相信「隔離令」會「慢慢淡出，只係時間問題」。他表示，雖然不再集中隔離患者對社會增加一定壓力，但香港現時每日只有約2萬人申報受到感染，相信有不少已感染市民未有申報，但未有明顯加劇病毒在社區內傳播。

至於通關會否為香港疫情走向帶來影響，林哲玄認為來港人士需在抵港後第二天進行核酸檢測，政策行之有效，加上內地要求內地人出發前需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，認為措施「相當穩陣」。

他又補充指，輸入個案只佔本港確診病例的4%至5%，香港對外放寬入境限制後，輸入個案亦無明顯增加，相信與內地通關對港影響細，不過他亦承認通關會對本港醫療體系增加壓力。林哲玄建議要求內地人士來港前須至少接種兩劑疫苗。

林哲玄透露，當局正制定應對內地人來港求診潮的應對方案。他提醒，現時公立醫院内科病房的病床使用率達到120%，醫管局要研究如何應付更大需求，如與私營醫院合作、善用河套應急醫院等。