回顧政界年度金句　李家超玄妙發言封政壇黎明｜走吧！2022

2022年政壇改朝換代，新選制下首屆立法會上任，議會激烈場面不再，但仍偶有火花。特首李家超上任後盡顯「政壇黎明」本色，貢獻多句金句，他提出「以結果為目標」等政綱，相信市民已琅琅上口，下文將一一回顧。



1. 李家超：以結果為目標

特首李家超競選期間，提出「以結果為目標」為政綱，及後成為本屆特區政府施政的重點，多名政府官員強調會按照「以結果為目標」的理念施政，今年的《施政報告》為各個政策局及政府部門制定了合共110項關鍵績效指標（KPI）。

2. 李家超： 問題很多，每天解決一個，一年就有365個

今年5月，正等待上任特首的李家超接受新華社訪問，重申「以結果為目標」的理念，並爆出另一金句：「問題很多，但每天解決一個，一年就有365個，積累下來就應該有成績了。」他稱希望用行動解決分歧，用結果爭取信任，以成績累積互信。

3. 李家超：長期堅持就係長期堅持

國家主席習近平今年5月在北京接見李家超期間，提到新選舉制度對落實「愛國者治港」發揮決定性作用，符合「一國兩制」和香港發展需要，「必須倍加珍惜，長期堅持」。

李家超返港後被問到是否意味一段時間內香港都不會有普選，他未有正面回應，僅表示現時選舉制度符合「一國兩制」方針、香港的實際和香港發展需要：「所以長期堅持就是長期堅持，而第六屆特區政府亦都長期堅持剛才所說的立場」， 一貫「政壇黎明」作風。

4. 李家超：生意好啊

李家超競選特首期間落區，到油麻地一劏房大廈探訪基層市民，沿途與店鋪東主打招呼。他途經油麻地一間貼上「光榮結業 多謝支持」大字的藥材行時，向店內表示「生意好呀」，引起網民熱烈討論。藥材行負責人阿Nick其後表示，「生意好」只是普通問候語，對李家超祝賀沒有反感，但希望新一任特首「唔好搞咁多嘢，香港人好叻，唔使靠阿爺，唔好阿茂整餅。」

5. 李家超：你第日一定係識吹樂器

李家超落區期間金句連連，5月5日他在西九文化區出席活動時，看到一名女孩在喝樽裝雪梨茶，踎低身子向她表示「幾叻女」、「你第日一定係識吹樂器」。

6. 李家超： 一定要搶人才！

近年本港面對嚴峻的移民潮，早前檢疫政策更加劇人才外流情況。特首李家超提出要「搶人才、搶企業」，「搶人才」一詞成為官方用語。今年《施政報告》亦提出多項「搶人才」措施，包括「高端人才通行證」等，但被批評在挽留人才方面着墨不足。

7. 曾俊華：聽到用錢「搶人才」我即反白眼

前財政司司長曾俊華10月在社交平台撰文，分享與青年交流心得，他奉勸長輩要學習接受新一代不再「金錢至上」，認為單以「錢」難留年輕人：「有時我聽到啲人話要搶人才，以為用錢就可以搶到人才返嚟，我都會反一反白眼。」他呼籲大眾要拋開固有思想，留空間及機會，讓年輕人啟發創造力及製造力。

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8. 林鄭月娥：家人認為我夠鐘返屋企

前特首林鄭月娥4月宣布不會競逐連任，強調不連任是出於家庭考慮，早於去年3月出席兩會期間已向中央表達意願，獲中央理解及尊重，「呢個意願背後嘅考慮得一個，就係家庭，我都曾經同大家說過，我嘅家人係我最優先要考慮嘅，佢地認為我都係夠鐘返屋企喇，呢個係我唯一嘅考慮。」

9. 容海恩：國之大義下與袁弓夷脫離爺媳關係

保安局今年8月點名「三人」在海外組織「香港議會」，涉嫌違反《港區國安法》，而其中包括新民黨立法會議員容海恩的「老爺」袁弓夷。容海恩旋即登報與老爺「割蓆」： 「本人容海恩，作為留著偉大祖國之血嘅中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

然而，有人指出「爺媳關係」根本不存在，應該是「翁媳關係」，亦有律師指登報脫離關係並無法律效力。

江玉歡與工聯會因廢除免針紙風波決絕，兩個合辦的辦事處需要「分家」。（資料圖片）

10. 江玉歡斥廢免針紙專權：是誰壞了法治？

今年9月，7名私家醫生因涉嫌濫發免針紙被捕，政府一刀切廢除涉案2萬多張免針紙，遭選委界立法會議員江玉歡質疑缺乏法律理據。江玉歡指，法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》沒有賦予局長廢除豁免醫學證明書的權力，批評政府做法專橫：「法治是香港的基石，亦是一國兩制的重要一環。如今是誰壞了法治？」

11. 吳秋北：愛國者不屑嘩眾取寵的「猴戲」

在江玉歡猛烈抨擊政府之際，工聯會會長吳秋北在Facebook發布題為《新時代政治生態下不需要嘩眾取寵的「猴戲」》的文章，提到落實「愛國者治港」後，「搶眼球」撈選票的「猴戲」應不復再，可惜社會歪風並未杜絕，也沒有停止向議會滲透，大有再掀風雲之勢，近日部分議員的「表演」不得不引為警惕，「不再需要西方那種『欺騙』選民的『鬧劇』和嘩眾取寵的『猴戲』，愛國者不屑那一套！」

江玉歡隨即反擊，指明眼人都知道該文章是批評她，更指內容涉及帶誹謗性的人身攻擊，強調會保留一切追究權利。及後江玉歡與工聯會議員合辦的辦事處亦「分家」，終止合作關係，被傳媒及網民稱為「北歡而散」。

12.余黎青萍：香港小姐點解對住曾志偉着三點式答問題？

9月監警會舉行會議，委員余黎青萍將虐兒問題歸咎於暴力色情電影泛濫，直斥無綫電視（TVB）的《香港小姐》泳衣問答環節候選佳麗「個個少布到不得了」，「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

13.七欖播錯國歌 湯家驊：肯定不是無心之失

亞洲七人欖球系列賽11月中韓國仁川賽站，港隊出場時播錯國歌，引起香港政界激烈反應。行政會議成員湯家驊在Facebook說，「事件肯定不是無心之失。換言之，必然屬具犯罪意圖之行為。」他指從表面上看，涉事看可能已干犯《刑事罪行條例》下之煽惑罪、《港區國安法》之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪，認為特區政府應嚴肅調查。

14.七欖播錯國歌 何君堯：唯一辦法是解散香港欖球隊！

七欖播錯國歌事件，立法會議員何君堯亦在Facebook直言「誰攬你們？」指香港欖球隊在播錯國歌時「竟然亳無反應，仍然讓國家受到羞辱，他們已徹底失敗，也失去了我們的信心。」何君堯說：「此刻唯一辦法是，將香港欖球隊解散！」

15. 張宇人：出去隻揪！

中大校董會會議發生口角，身兼中大校董的立法會議員張宇人與另一名校董、資深傳媒人香樹輝，在會議上討論疑就司庫是否受薪爭執，消息指討論期間，張宇人突然發火，問香樹輝是否想在外面等候的記者前「隻揪」，嚇窒不少校董。

香樹輝其後證實事件，強調只希望中大變得更好，冀一切以和為貴，又稱對事件毫不介懷。張宇人則指當時自己發言時遭到對方插嘴，認為對方不尊重及不禮貌，「佢要討論我文章，我叫佢出去等我，唔想喺出面中大地方就落下面」。

16. 陳曉峰：舉白紙是否犯法要視乎白紙寫咩

今年11月，內地爆發反封控措施的示威，香港多間大專院校出現聲援活動。港區人大代表陳曉峰報名競逐連任期間，被問到有港人舉白紙聲援內地示威會否犯法，他則表示：「視乎寫咩啦，我冇睇過張白紙。」