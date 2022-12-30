黎智英案｜曾鈺成：首次解釋國安法意義重大　不損本地司法權

一連四日全國人大常委會會議今日閉幕，人大常委會委員長會議昨日（29日）聽取了有關《港區國安法》釋法建議稿的審議結果報告等，預計今日下午或有公布。前立法會主席曾鈺成今日（30日）指，是次釋法意義重大，屬首次不就具體條文作解釋，相信人大常委會對現有《港區國安法》有重要補充。



他又指，終審法院早前就黎智英案聘用海外律師代表抗辯，拒絕向律政司批上訴可，只涉程序問題，終院並無就是否容許涉國安法案件聘請海外大律師作任何裁決，因此，他不認為釋法會影響本地的司法權。



曾鈺成表示，相信行政長官李家超提出釋法請求前，經過深思熟慮，並曾與律政司商討，「如果有其他途徑，唔使動用到人大釋法就可以解決特區政府現在需要解決嘅問題，我相信行政長官亦都唔會提出呢知請求。」

回歸以來，全國人大常委會先後五次對《基本法》作出解釋，今次是首次解釋《港區國安法》。曾鈺成認為是次釋法是「開先例」。

曾鈺成：人大釋法權與法院司法獨立權的關係 值得關注

他指，《基本法》與《港區國安法》的例文不一，《基本法》第158條規定法院對其有解釋權，而《港區國安法》則無相同條文： 「只係第65條，好簡單嘅一句，『本法解釋權屬於全國人大常委會』。」並無提及特區法院在釋法中的角色。因此，他認為人大常委會對《港區國安法》的釋法權，和特區法院行使獨立司法權之間的關係，值得大眾關注。