人大釋法｜梁美芬：非針對一個個案 為豐富本地國安法律制度

全國人大常委會就《香港國安法》釋法最快明天或有公布，基本法委員會委員梁美芬指，今次釋法不是針對個別案件，是涉及整個保障國家安全制度，及豐富本港保障國家安全的法律制度。



壹傳媒黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen，為國安案件抗辯，政府終極上訴失敗後，向中央建議提請全國人大常委會釋法。人大常委會於27日在北京開始一連四日會議，而港澳辦主任夏寶龍受國務院委託，在首天會議上在作關於提請解釋《港區國安法》有關條款的議案說明。由於會議明日結束，預料屆時可能就釋法問題作出公布。

梁美芬接受《鳳凰網》訪問時指，全國人大常委會對《基本法》和《香港國安法》享有解釋權，國安法是透過《基本法》附件三在香港實施的全國性法律，因此必須看立法原意，如何能更好保護香港重大公眾利益，而國家安全正是最重要公眾利益之一。

梁美芬：釋法有必要性、重要性和緊迫性

她相信，中央已就釋法作充分研究，認為釋法有必要性、重要性和有緊迫性。她又指針對今次釋法的批評不合理，強調必須清楚指出人大釋法屬香港法治重要組成部分，是為了豐富香港法制建設過程中，有些東西可能因兩地法律傳統而出現差異，未能充分反映國安法立法原意，作為補充和豐富法律制度。

她強調，今次釋法涉及海外律師能否處理涉及國安法案件，但並不是針對一個案件是，而是涉及整個有關保障國家安全的制度。她認為，釋法後有助香港和國際社會，對國安法有更多了解。