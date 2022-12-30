「通」膺年度漢字　曾鈺成：防疫鬆綁後　 港可重擔聯通世界任務

民建聯今日（30日）公布「香港年度漢字評選2022」投票結果，創黨主席、前立法會立席曾鈺成即席揮毫，寫下奪得749票的年度漢字「通」。曾鈺成對「通」獲選為「年度漢字」感到不意外，更認為十分合時，指「通」寓意香港終於克復疫情，恢復暢通無阻。



「通」獲選年度漢字 第二、三位為「疫」「新」

排名第二及第三位的「年度漢字」，分別為取得350票的「疫」及282票的「新」。該黨立法會議員劉國勳指，「疫」是去年「年度漢字」的首位，雖然今年下跌一位，不過持續三年的疫情仍未受控之際，世衞又宣布猴痘為國際公共衞生緊急事件，疫症陰霾繼續籠罩世界。「新」則意味「剛開始，革除舊的而成為新的」，他解釋：「第六屆特區政府宣誓就任，社會各界期盼新一屆政府團隊帶領香港開創良政善治新局面，實現新飛躍。」

曾鈺成大筆一揮寫下「通」字，指「通」對香港尤其重要：「國家主席講香港得天獨厚嘅優勢就係『背靠祖國、聯通世界』。」不過香港過去三年受疫情影響，「聯通世界」的任務受到阻礙，如今港府宣布採取積極及放寬措施，相信香港可以盡快克服疫情，恢復暢通無阻。劉國勳則認為，「通」、「疫」和「新」總結了2022年的香港，亦為2023年帶來新期盼。

今次評選由上月19日起，至本月22日為止，投票人數共2,749人。今次評選委員會除了曾鈺成，還有立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、香港教育工作者聯會會長黃均瑜、導演高志森等。