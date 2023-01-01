新年復常｜李家超：目標帶領港脫離疫情困擾　減少與內地往來限制

踏入2023年，特首李家超今日（1日）在社交平台發表元旦賀詞，表示今年政府有兩大目標，分別是讓市民生活盡量回復至疫情前正常情況，確保帶領香港脫離疫情困擾；及落實《施政報告》工作，增強香港發展動能，建立宜居香港。



另外，李家超在一個電台節目中，指內地與香港都希望盡量減少經濟活動和人文往來的任何限制，承諾香港會務實、積極配合內地不同地方的防疫政策。



李家超在賀詞短片中，先回顧去年，指香港在疫情下逐步復常，不少國際盛事及大型活動在香港有序及安全進行，整體社會氣氛愈來愈好，展望新一年，希望香港會迎來更加豐盛的2023年。

他表示，政府2023年有兩大目標。第一，讓市民生活盡量回復至疫情前正常情況。他指：「隨著政府優化防疫措施，只維持『口罩令』，取消社交距離限制，再逐步有序全面通關，經濟活動將會快速恢復，預期消費需求將會上升很多」。

他表示，各行各業對前景感到樂觀，正積極增聘人手，準備捕捉經濟復甦的良機。而香港在背靠內地，聯通世界的優勢下，他相信香港會一起在國際舞台上再發光發亮，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑，直言「我好肯定2023年會有新氣象，與團隊推動民生、經濟活動，帶香港脫離疫情困擾。」

他又承諾，今年會全力落實在《施政報告》中提出的各項工作，增強香港發展動能，排解民生憂難，建立健康活力、關愛共融的宜居香港，並推動青年發展及教育，實現新飛躍，強調「2023年將會更璀璨，更豐盛」。

內地、香港同盼減少限制 港府承認積極配合內地防疫政策

另外，李家超在一個電台中表示，內地與香港均希望盡量減少經濟活動和人文往來的任何限制。他指，內地政府須考慮確診數字上升時，當地能否仍保障醫療系統，認為其考慮因素與本港去年2、3月曾經歷的情況類似。他表示，Omicron及其變種病毒有高傳播力，雖然殺傷力逐步減弱，但整體個診個案上升，因此重症及死亡個案比例仍然高企。

不過，李家超指，內地政府不斷推動疫苗接種，認為國家做事效率相當高，如果疫苗接種率高，加上藥物等配套足夠，相信會更加有序處理疫情，強調需要按實際情況管控疫情，「香港會完全配合內地唔同地方嘅防疫政策，會務實、積極（配合）。」

新加坡勝早放寬 強調港有持續優勢

提到競爭對手新加坡的防疫鬆綁速度較香港快，李家超坦言「新加坡有時間性優勢，所以香港都要追趕」。他認為，香港本身已經有吸引力，加上未來經濟發展東移，國家將成為世界發展引擎，相信香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢在未來5至10年都會維持，「某啲城市可能係某個階段有吸引力，但長遠香港都會贏其他人」，直言「有眼光嘅人就識睇」。

他指雖然香港現時每日確診數字逾萬，但強調情況可控，指本港醫療體系得到強化，醫院集中管理資源運用，醫管局亦有優化措施，認為可以控制到死亡率、重症數案，社會可以逐步復常。