通關內地｜工會倡派錢吸引旅遊從業員回巢　連續六個月共派1.8萬

香港與內地通關在即，此前受疫情影響的各行業有望復蘇。工聯會旅遊聯業委員會今日（30日）向政府提出多項建議，包括建議向從業員提供為期半年、每月3,000元的復業津貼，即每人1.8萬元，吸引已轉行的旅遊從業員復業，並向經營者提供旅遊業復常啟動基金，支持復業前準備工作等。



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憂旅遊業復業面臨多項困難

工聯會旅遊聯業委員會表示，經過三年疫情，旅遊業經營者大多都已彈盡糧絕，復業前準備工作包括車輛維修、營業場所裝修、人員聘請、預付機/車/船票、酒店訂金等，需要有資金才能啟動，再加上原旅遊從業員多數已轉行，配齊人手不易，對業者的復業造成很大壓力。

工聯會還表示，通關時間臨近農曆新年，人流量將會較大，一些新過關手續市民也不太熟悉，到時可能出現混亂場面，所以必須協調好相關部門及各方的配合，避免出現混亂，影響市民的出行。

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提出發放復業津貼等六項建議

對此，工聯會向政府提出六項建議：第一，向經營者提供旅遊業復常啟動基金，支援復業前準備工作，以推動行業盡快復常；第二，向從業員提供為期半年，每月3000元復業津貼，吸引已轉行旅遊從業員復業；第三，協調通關口岸、交通運力等通關配套安排，各機構增加人員維持秩序，避免出現混亂；第四，若須有核酸檢測證明才能過關，則須加強檢測能力及檢測點，以滿足市民需求；第五，政府應制定應急預案，因應天氣、交通、人潮等情況及突發事件，確保安全有序；第六，旅發局應制定一系列推廣優惠旅客措施，吸引遊客來港。

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