李家超部署外訪中東　自言擅風險管理　點《Endless Love》送港人

特首李家超出席電台節目，透露正部署今年初外訪中東，正待同事和當地政府、組織安排，形容自己「好心急」，期望可以將香港風好故事告訴所有人，以招商引資。他又提到參選特首前，有考慮自己能否履行如此重要待職責，認為自己在風險管理和安全方面有經驗，是獨特優勢及能力」。



訪談期間，李家超多次提到自己工作繁忙，幸好得到太太照顧。節目尾聲，他點播英文歌《Endless Love》贈給太太與港人：「我永遠感謝你（太太）；希望呢五年，政府所做嘅，會得到市民認同。」



特首李家超出席電台節目，透露正部署今年初外訪中東，正待同事和當地政府、組織安排。（政府新聞處）

李家超表示，經歷2019年「黑暴」後，現在需要將香港的實際情況告訴國際，為求「用最短時間，為香港拎到最大回報」，直言未來一定會再外訪，而東南亞國家和中東新市場將是港府重點目標，現正部署年初到訪中東。

香港將出席三藩市APEC 惟名單待定

不過，李家超仍在美國制裁名單中，被問到能否如期出席今年於美國三藩市舉辦的APEC會議時，李家超表示APEC是一個組織，不屬於某個地方，會議每年都在不同地方舉行，香港作為APEC成員一定會參加，直言「好希望去，但最終邊個去都要按實際情況決定」，希望在國際會議上，將香港的真實、好故事告知世界。

回應意見趨單一化 李家超：港府太君子 使社會走歪路

被問到在「愛國者治港」下，香港的意見聲音似乎單一化，李家超直言：「任何國家都係愛國者治理，未聽過叛國者治國」，他認為只是回歸25年來，香港在某程度上將話語權給了其他人，形容港府「太君子」，使社會走了歪路：「好似爸爸媽媽想仔囡好，但佢哋去咗吸毒，要再幫返佢哋，撥亂反正。」

（回應香港意見聲音趨單一化）港府太君子，使社會走了歪路，好似爸爸媽媽想仔囡好，但佢哋去咗吸毒，要再幫返佢哋，撥亂反正。 行政長官李家超

李家超：自己「吾日三省吾身」 讚公務員文化有改善

李家超透露決定參選特首前，有考慮在這個時期特首所需要的元素，自己是否可以貢獻。他指，雖然香港正處於「由治及興」的階段，但仍有「由亂到治」的元素，他認為自己在風險管理和安全方面有經濟和獨特優勢，加上他重視團隊精神，在他帶領下，他相信公務員團隊可以發揮力量，得到市民的肯定。李家超又指自己經常「吾日三省吾身」，善於總結經驗，提醒自己下次做得更好，推動自己進步。

他認為，公務員團隊在某程度上已看到成績，對此感到鼓勵，「但未到百分之一百，文化改造需要時間，但正向好嘅方向發展」，他希望市民可以對政府有信心和希望。

李家超指，擔任特首是他人生最忙的時間，每日除了吃飯、睡覺，和「留啲時間同太太傾計」，其餘時間就是工作。他形容特首工作「任重而道遠」：「要為香港、為中央負責，每個決定都會影響700幾萬名市民」，例如不用再掃「安心出行」，期望這是正面措施，有時亦需要作出艱難決定。他直言，特首責任非一般，但有意義，只要做到很多市民認為正確的措施，對每名市民有長遠幫助，便會成為推動自己和團隊繼續努力工作的最大元素。

練習氣功20年屬師傅級 妻子會準備「自家製小食」

李家超亦分享自己私生活，指練習氣功逾二十年，身體復元能力比其他人好，更形容自己是師傅級：「我曾經開班教人，但香港生活太多姿多采，學生唔勤力，一時又有飯局，一時又有Party，所以唔打算再開班啦。」他又指自己每天早上吃太太準備的早餐，太太甚至會準備「自家製小食」，雖然共聚時間少，但期望家庭能維持融洽和溫馨。