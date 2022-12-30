人大釋法｜李家超強調無增加權力　僅釐清國安委、特首職權

全國人大常委會今午（30日）通過《香港國安法》第14及47條解釋草案。特首李家超晚上召開記者會，強調是次釋法並無增加行政長官的權力，特首也不是擔當「法官」的角色，而釋法釐清了特區政府的法律責任、義務及國安委的職權。



李家超重申，釋法不是針對黎智英案，而是《香港國安法》的法治原則，政府的目的是要處理不具有香港全面執業資格的海外律師的問題，又認為釋法正正體現香港尊重法治。



全國人大常委會表決通過《香港國安法》第14條和第47條的解釋草案。（央視新聞聯播影片截圖）

李家超表示，《香港國安法》只針對4種危害國家安全行為，部份行為不在《香港國安法》處理範圍內，因此特區政府有憲制責任進行《基本法》23條本地立法，去保障國家安全。

李家超坦言，香港實踐《香港國安法》的成績達到預期成績，但實踐期間遇到新問題，或大眾對《香港國安法》有不同理解，因此需要人大常委會釋法：「而人大常委釋法的意義在於，人大常委是國家最高權力的常設機構，有最高權威釋法及有約束力，可以一錘定音，避免引致社會爭議。」

他強調，是次釋法主要為了處理無本地全面執業資格海外律師的問題，而這僅涉及《國安法》案件，形容「涉及範圍好窄」，指香港絕大部份案件與《香港國安法》不相關：「自香港頒布《國安法》後，在維護國家安全方面，整體執行上是有成績的。香港社會已回復穩定，很多涉及國安的案件，都是在2019年發生的活動和行為而引伸出來的案件。」他相信危害國家安全的案件會逐漸減少。

國安法下特首權力過重？ 李家超：國安委由多人組成

李家超表示，《香港國安法》第47條清晰提及認證問題，指是由行政長官發出證明書。他強調，行政長官發出證明書前，會充份考慮所有因素及已掌握的資料等，判斷行為是否涉及國家安全及國家秘密。同時，香港國安委根據《香港國安法》第十四條，有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定，國安委決定具有可執行的法律效力。

李家超除了是行政長官外，同時亦為國安委主席。被問到是否擁有很大的權力，會否擔心作出不正確的決定，李家超表示，國安委作任何決定時，會充份考慮法律條文，包括《基本法》、《國安法》及本地法律所涵蓋範圍，有關決定必然符合法律原則。

他又強調，國安委內有不同成員，包括三位司長、保安局局長、三位署長、特首辦主任，及由中央委派的國安顧問，他作為主席可推動討論及議程，但所有決定都是整個國安委作出，並非由他一人決定。

否認釋法影響法治

被問到釋法會否出現影響法治的後遺症，李家超重申，釋法向社會和國際人士展示中央及香港如何慎重處理、重視法治原則，而法律界亦重視依法行事，釋法充份體現了法治原則，認為今次釋法有正面作用，令市民及外界更清楚了解《港區國安法》如何保障被告人的權利。

李家超強調，不涉及國安法的案件，海外律師「無任歡迎」，指今次只是針對危害國家安全的罪行。