通關內地｜3歲以下北上須驗核酸　李家超：會了解內地考慮係咩

香港與內地「通關」後，往來兩地須持有48小時內核酸陰性證明，但內地不似香港對三歲以下幼童有豁免，特首李家超今早（10日）出席行會前重申有關差異，所以香港的檢測中心會為這些幼童提供檢測服務，以供入境內地之用，他同時會與內地溝通，了解「呢一方面考慮係咩」。



至於兩地對核酸陰性證明的CT值標準不一，香港標準更嚴格。李家超表示，內地只是看報告是否陰性，至於香港所採用的陰性CT值標準，醫務及衞生局正與不同化驗室溝通，期望可統一核酸報告化驗標準。至於香港會否放寬確診者隔離令，他則說需要留意香地疫情走向再決定。



兩地陰性標準不一 李：要求化驗室一致

內地核酸陰性的標準是CT值35或以上，但香港的標準則要求CT值40或以上，李家超表示，正與內地政府保持密切溝通，「陰性結果係最主要佢哋睇嘅，所以香港特區政府依家係針對發陰性結果嘅說明入面⋯⋯係同不同實驗室尋求共識，希望標準一致。」

至於兩地核酸檢測價格不一，李家超則指價格視乎兩地條件及營運要求，又指現時核酸檢測的價格已較以往便宜。會否以快測代替，李家超則指需要兩地政府同意，不過他指現時感染人數有上升，認為核酸檢測是有效保障，確保離開兩地的人都不會是感染者，未來可以按實際情況而檢視有否調較空間，但一定要管理好風險。

未來快測代替？ 李：核酸可保過境者無確診

至於兩地對3歲以下幼童入境要求不一，現時入境香港3歲以下幼童可豁免檢測，而內地沒有豁免，李家超承諾會繼續與內地溝通。但基於內地沒有豁免3歲以下幼童檢測，故此政府已與檢測中心達成共識，增設3歲以下幼童檢測服務。

至於會否跟隨澳門放寬確診者隔離令，改為自我評估後留家隔離。李家超表示，會密切監察本地疫情情況，包括死亡率、重症率、醫療系統等，才作下一步決定。他又指，香港與內地通關正是政府參考數據後，認為在可控風險下才作出的決定，至於其餘防疫鬆綁，則需要繼續留意本地疫情數據。