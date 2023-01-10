青年發展藍圖｜議員質疑APP成效有限　政府：盡力讓資訊有用有趣

新一屆政府自上任以來，一直強調要關注青年發展，更於早前發表青年發展藍圖。民政及青年事務局局長麥美娟今日（10日）出席立法會相關事務委員會，詳細介紹青年儀表板及一站式青年資訊手機應用程式（APP）。



不過有議員質疑應用程式的成效，新民黨陳家佩詢問當局於藍圖出台後，有否收集青年意見和回饋，又擔心當局若以「跑數咁跑叫年輕人download」，或會引致反效果。



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研究加入實用生活資訊吸引下載

麥美娟表示，儀表板有各項數據，包括就業調查，「知道佢地諗乜」，掌握青年發展期望。她提到有青年不知道如何到大灣區工作及相關生活資訊，應用程式將有綜合資訊發布，青年不用四處找資料。當局會盡力令應用程式所發布的資訊有用及有趣，強調會針對青年需要和興趣來推介，以吸引青年下載。她又指，除了擺街站，當局下一步將會進入校園接觸青年。

此外，局方了解到，很多青年人參與交流活動都是「朋友叫嘅」，因此希望透過應用程式建立青年網絡，讓大家分享相關資訊，相信可加強青年間的連繫。麥美娟透露，暫時仍未為應用程式命名，會將命名權交給青年。

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有科技公司稱可以不收錢幫手

麥美娟又指，政策公布後有很多科技公司主動聯絡當局，稱可以提供協助，「甚至好多都話唔收錢幫你做都得」。她強調當局會繼續和不同的青年團體合作，又指新來港青年亦會是藍圖受惠者之一，將有針對他們的措施。

工聯會陳穎欣關注國民教育推廣方面，詢問當局會否制定持續的績效指標（KPI）。當局表示，政府一直支援學校以不同角度推行國民教育，並會要求學校繼續完善教學質素。

另外，選委界吳傑莊則關注曾參與反修例事件的青年，政府有何對策吸引他們重投社區？麥美娟強調，鼓勵青年共同建設社區及確保每一位青年有公平參與的機會，是政府最大目標。