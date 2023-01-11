通關預約︱深圳灣、大橋口岸年廿七至年卅爆滿　工聯會籲加名額

截至今日（11日）中午，四個陸路口岸北上通關預約名額，在過年前都有日子已經爆滿，《香港01》記者中午一時查看通關預約系統，當中深圳灣口岸及港珠澳大橋珠海口岸，年廿七至年三十都已經滿額。落馬洲年廿八、年廿九滿額；文錦渡除了年廿九滿額，其他日子還有預約名額。不過，預約情況不時有變，如有人取消預約，仍會騰出少量名額。



工聯會立法會議員鄧家彪呼籲，政府在這些「大日子」增加名額，令市民可以回鄉團聚。他又建議，容許港人南下過關可以快測代替核酸，以對等原則，內地人北上亦可享同樣安排。



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倡南下港人以快測代核酸 最終取消所有檢測要求

鄧家彪表示，通關後氣氛正面，而各方面配套亦不錯，但留意到過年前的日子北上名額陸續爆滿，呼籲除了在「大日子」增加名額，亦應盡快復運高鐵，並且啟用完工後一直未啟用的蓮塘口岸。他指正進行改善工程的羅湖口岸，估計三、四個月內都不會完工，而落馬洲口岸等應付能力都有限，隨著農曆年後跨境學童會增加，有必要盡快加開關口。

鄧家彪又要求政府公布通關後對疫情的影響，如果是影響不大，希望可以撤銷通關前驗核酸的要求，尤其港人南下一程。他指工聯會內地中心收到不少求助，反映要在內地找認可檢測服務有困難，認為最起碼容許以快測取代，以便利港人回港。而一旦未來疫情減弱，應該盡快連快測要求都取消。

跨境車驗車證過期 陸頌雄籲兩地酌情處理

該黨議員陸頌雄則關注，跨境客貨運問題，他指近日中港車驗車需求湧現，負責在香港驗車的中檢公司已經「塞爆」，呼籲內地當局可透過行政措施，酌情豁免這些跨境車可以在未完成驗車下北上，再在內地驗車。至於疫情下三年無返港、在內地的中港車，香港方面的牌照亦過期，要入境只能召喚拖車服務，在香港境內驗完車才可以在路面行駛，陸希望運輸署可以酌情，限這些車輛在指定時間內入境並駛到驗車中心，以解決有關問題。