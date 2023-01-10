通關｜高鐵料於1.15重開　田北辰：首班車早上8時開出直達廣州東

停擺三年，斥資約864億元興建的廣深港高鐵終重開有期。特首李家超今早（10日）指，正爭取下周日（15日）重開高鐵。實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》表示，預計當日首班車於早上8時從西九高鐵站開出，並會歷史性駛往新增的廣州東站。他表示，重開初期只提供短途列車服務，即只會往返深圳、廣州等站，不過乘客其實亦可於內地轉乘內地高鐵，前往其他地方。



港鐵回覆表示，將不遲於周日開始提供短途列車服務，往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南及廣州東新站點。



▼1月9日 林世雄視察高鐵站▼



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特首李家超今早出席行會前表示，市民對高鐵的需求強烈，目標在下周日（15日）通車，並稱已為高鐵通車做好準備，包括已安排口岸人手，以及培訓高鐵司機等。

高鐵分三階段重啟 最後為北京上海

田北辰向《香港01》表示，高鐵已準備好於下周日通車，預料首班車於早上約8時從西九高鐵站開出，歷史性首次前往新增的廣州東站。他又指，高鐵重啟將分三階段，現時首階段只會提供短途服務，即往深圳、廣州等；之後擴展至潮汕、長沙等；最後階段才會延伸至北京、上海等地。他預料，最後階段預料需在農曆新年後才實施。

田北辰形容，高鐵歷史性首次前往新增的廣州東站。（資料圖片）

▼2018年9月23日 高鐵香港段通車▼



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雖然初時從西九站出發的高鐵，無法直達內地其他省市，但田北辰解釋，其實乘客到內地後，可以轉乘內地高鐵前往不同城市。然而適逢內地「春運」，他認為北上後未必能成功購票。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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港鐵回覆表示，將不遲於周日開始提供短途列車服務，往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南及廣州東新站點。港鐵續指，正密鑼緊鼓為通關做好準備，包括檢查設施及商舖設備、安排員工陸續返回原來崗位培訓及做準備、與服務營辦商及業務夥伴溝通，進行不同演練等，確保一切運作暢順。

城際直通車已成歷史

疫情前，港人赴廣州主要使用城際直通車，但上月底相關網站及應用程式已正式停用，上星期政府宣布1月8日通關日期後，港鐵新聞稿提及各路線的通關準備，隻字未提城際直通車情況。田北辰當時形容直通車已成歷史遺物。

▼2022年4月25日 已暫停服務的城際直通車可能停運▼

