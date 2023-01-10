預算案︱經民聯籲再派萬元消費券　40歲或以下首置免稅、辣招漸撤

新一份《財政預算案》下月發表，經民聯今日（10日）會見財政司司長陳茂波，提交共100項建議，包括再派發1萬元消費券、擴大「高端人才通行證計劃」，以及重推「資本投資者入境計劃」等。

經民聯亦建議推出升級版「中小企免息貸款計劃」，擴大百分百擔保安排至全部企業，並重推為期3個月的「保就業」計劃，支援「特困行業」。



倡重推「投資移民」 退稅額增至4萬元

經民聯主席盧偉國建議政府更精準吸引人才，包括擴大「高端人才通行證計劃」，容許特定專業聞名的院校畢業生參與計劃，並提供更進取的稅務及財政支援。他促請政府研究重推「資本投資者入境計劃」，以及加快制訂針對新田科技城及港深創科園發展的便利出入境安排，引入更多創科人才。

經民聯副主席林健鋒指，若政府再派發一萬元消費券，將有助香港復常，帶動商戶生意：「最重要係市民嘅心態，大家開心啲，社會都會開心啲。」他又建議寬減本年度100%的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，寬免上限增至4萬元。

40歲或以下首置免稅 住宅「辣招」分階段撤銷

另外該黨建議分階段撤銷住宅「辣招」，立即取消買家印家稅；直接免除符合資格的外來人才買家印花稅及新住宅從價印花稅，以及減免40歲或以下港人的首次置業印花稅等。

林健鋒：不會清空庫房 關鍵時刻應使則使

陳茂波早前預告本年度財政赤字將錄得過千億元，盧偉國指出，他們建議的部分支出是投資未來，預料在造地方面會有很高回報，亦建議政府透過發債集資發展北部都會區及「明日大嶼」計劃，相信短中長期能夠帶來正面及積極影響。

林健鋒稱，現時推出紓困措施不會清空庫房，在關鍵時刻要「應使則使」，加上有消費券帶動，兩、三個月後會看到成果，當企業賺到錢後便會交稅。