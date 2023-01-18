前廳交流｜議員促通關快測代替核酸　黃偉綸：醫衞局正與內地溝通

立法會今早（18日）舉行第6次前廳交流會，由署理財政司司長黃偉綸率領商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪等官員出席。交流會討論到引進重點企業、會議展覽業發展及組裝合成等議題。會上，多名議員關注通關安排，包括能否以快測代替核酸檢測等。黃偉綸回應指，政府了解議員對核酸檢測的關注，醫務衞生局正與內地部門溝通，如有任何進展會馬上公布。



民建聯關注春節內地核酸停驗 倡回港毋須檢測

民建聯立法會議員葛珮帆指，在招商引資方面，政府不能被動，應該主動出擊，物色應引入香港的企業、並列出清單，又稱重點企業辦公室需要解答企業有關法規等問題，為企業提供一站式服務。

該黨立法會議員李世榮說，會上向黃偉綸反映通關最新情況，大部分市民認為網上預約等安排順暢，但在內地尋找核酸檢測有困難，擔心農曆新年期間內地檢測站不提供服務，令他們無法回港。該黨議員梁熙建議政府以快測代替核酸，甚至毋須檢測回港。

工聯會會長吳秋北關注組裝合成的成效，希望政府降低簡約公屋造價，令到成效更加顯著。工聯會理事長黃國認為，政府可以在香港興建生產組裝合成組件的基地，並做好人力培訓工作。

逾60議員出席 談及精簡發展、招商引資

黃偉綸表示，超過60名議員出席交流會，會上氣氛良好。在引進企業方面，不少企業正與政府溝通，涵蓋人工智能、先進製造等範疇，議員歡迎政府為企業提供一站式服務。他強調政府會主動出擊，但目前不會透露個別企業身份。

甯漢豪則稱，交流會談及三大議題，包括優化海濱，政府承諾會檢視《保護海港條例》，目前初步方向是維持「不填海」精神，但研究引入簡單機制處理享用海港功能的工程，包括興建登岸堤階等。她稱會上提及精簡發展土地的行政程序，政府要改變文化，檢視可否刪減部分審批程序，並在拒絕審批時提供原因；另外交流會談及組裝合成的配套，包括增設儲存設施和製造基地等。

丘應樺則指，與議員談及引入重點企業辦公室、以及招商引資等，議員就引進企業提出意見，當局會作考慮，議員亦支持政府支援會展業發展的措施，可帶動經濟發展。