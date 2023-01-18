民研：市民最熟悉政治人物為李家超　提及林鄭比率10個月削一半

香港民意研究所在12月5日至9日進行調查，發現市民最熟悉的在世政治人物為特首李家超，其後依次為前特首林鄭月娥、梁振英和董建華，而新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀則排第五位，是特首及前特首之外最廣為提及的政治人物。



葉劉淑儀為特首、前特首以外市民最熟悉人物

民研以電話方式隨機抽樣訪問1,004人，在未經提示之下，有48%受訪者提起李家超，是所有政治人物的第一位。林鄭月娥以36%排第二，梁振英26%第三，董建華24%第四，葉劉淑儀22%第五，前特首曾蔭權則以21%排第六。

值得留意的是，在6月底卸任特首林鄭月娥，於2月調查時仍有66%受訪者提及，但到了12月已跌至39%。至於7月上任特首的李家超，則由2月的21%大升至48%。

陳茂波提及比例急跌 鄧炳強、譚惠珠新高

此外，在2月以29%排第二位的財政司司長陳茂波，於12月調查僅以12%排第八位。

李家超、第七位的保安局局長鄧炳強和十五位的基本法委員會副主任譚惠珠，比率創歷史新高，而第九位的全國人大常委譚耀宗排名是2015年以來最高，第十一位的全國人大前常委范徐麗泰則是2017年以來最高。排第十六位的民建聯前主席曾鈺成，排名是1998年以來最低。

市民最熟悉政治人物調查是量度市民熟悉程度，並不代表民望高低。